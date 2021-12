Director Regional de Salud Metropolitano destaca rol de los farmacéuticos en su día

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El director del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM), doctor Edisson Féliz Féliz, destacó con motivo del Día Nacional del Farmacéutico, la encomiable labor que realizan los profesionales de farmacia en el proceso de prevención y recuperación de la salud del pueblo dominicano.

El doctor Féliz Féliz se expresó en esos términos al participar en el taller Rol del Farmacéutico de Cara a los Nuevos Tiempos y Uso Racional de Medicamentos, impartido por el licenciado Omar García, director Nacional de Medicamentos e Insumos del Servicio Nacional de Salud (SNS).

Féliz Féliz sostuvo que la farmacia hospitalaria es un área muy sensible debido a que sin importar que el médico haya hecho un correcto diagnóstico y prescrito un buen tratamiento, si el medicamento no está disponible es como si no se hubiera tratado.

Asimismo, el director del SRSM precisó que el buen trabajo de los farmacéuticos es una sumatoria para la buena gestión de los directores de salud, por lo que es muy importante la transparencia y honestidad de estos profesionales al momento de administrar y despechar los medicamentos.

“El papel que juegan los farmacéuticos en el sector salud ha sido evidenciado durante la actual pandemia del covid-19, donde los hospitales con el apoyo del presidente de la República, Luis Abinader y el director del SNS, doctor Mario Lama, están cumpliendo con el abastecimiento de medicamentos”, manifestó el doctor Féliz Féliz.

En tal sentido, el licenciado Omar García, explicó que el rol del farmacéutico hospitalario es planificar, organizar, coordinar y garantizar los medicamentos y material médico quirúrgico requerido para ofrecer un servicio de calidad.

“Con nuestra misión contribuimos a la mejora global de la salud pública al trabajar incansablemente para detener la propagación de la pandemia del covid-19 y garantizar que los pacientes tengan acceso a los medicamentos que necesitan para mejorar su estado de salud”, manifestó el director Nacional de Medicamentos e Insumos del SNS.

Con relación al uso racional de los medicamentos, García aclaró que es un proceso que comprende la prescripción apropiada, la disponibilidad oportuna de medicamentos eficaces, seguros y de calidad comprobada, a la mejor relación costo-beneficio, en condiciones de conservación, almacenamiento, dispensación y administración adecuadas.

En el taller participaron la licenciada Nelly Castillo, encargada de la Dirección de Medicamentos e Insumos del SNS; licenciada Yoleida Marte, analista vtécnica de la Dirección de Medicamentos e Insumos del SNS; Bernarda García Rivera, encargada de la División de Medicamentos e Insumo del SRSM y los farmacéuticos de los hospitales del Gran Santo Domingo y Monte Plata.

