Director provincial de la Juventud en Monte Plata aclara incidente donde resultó detenido

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA. – El director provincial de la Juventud, Roelmi Valerio, aclaró la noche de este lunes el lamentable incidente donde resultó detenido la noche del sábado en el municipio Bayaguana, por presuntamente violar la disposición que rige en el país el toque de queda.

Valerio, relata que la situación aconteció en momentos en que se presentó a bordo de su vehículo al destacamento del municipio Bayaguana, en aras de conocer el estado en que se encontraba un amigo de infancia, que había sido detenido esa misma noche por presuntamente violar dicha disposición.

“No fui detenido en la calle como se ha dicho con mala intención en algunos medios, yo, voluntariamente fui al destacamento a saber cómo se encontraba un amigo de infancia que había sido deteniendo, además nunca he salido de mi hogar en toque de queda a no ser que se trate de una emergenciaz”, explicó.

“Busco siempre ser ejemplo para mi generación y más en el trato con la pandemia”, añadió.

El tamboién presidente de la juventud del PRM en el municipio Bayaguana, reiteró su postura frente al hecho, la cual se aprecia en la fílmica, donde expone que, en caso de haberle faltado a uno de los honorables miembros de la uniformada, le disculpen.

“En el video se nota claramente cuando digo que, si les había faltado que me disculpen, pero entendía que no lo había hecho. Solo queríamos saber del estado de uno de nuestros amigos y que no se le vulneraran sus derechos…” “Mi intención no era ofenderlos y creo que no lo hice. Pero de haberlo hecho, expongo mis disculpas públicas”.

Roelmi, enfatizó en su declaración la importancia de respetar a nuestros agentes policiales, quienes según indicó, sólo hacen su trabajo. Además, exhortó a toda la población respetar las medidas emitidas por el gabinete de salud que buscan terminar con la pandemia.

Finalizó agradeciendo a todos los que se preocuparon por su estado, a los que le llamaron y le dieron muestras de afecto. Agregando que en su vida nunca había tenido alguna situación con la autoridad, ya que su comportamiento siempre ha sido de respeto hacia ellos que con esfuerzo buscan cada día garantizar la seguridad ciudadana.

Por: Pedro de León.

