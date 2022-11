Director provincial de Inespre valora desarrollo del censo en San Juan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN, RD. – El director provincial del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), Nicolás de los Santos, valoró el desarrollo del X Censo Nacional de Población y Vivienda, en San Juan.

“Hasta lo que yo he podido ver y caminado, el censo va bien. El pasado 10 conversé con algunos de los jóvenes que trabajan en el censo, en el Corbano Sur, parte oeste de San Juan y los vi trabajar desde la mañana hasta las cinco de la tarde”, explicó.

Llamó a la población a ser parte dela jornada nacional que se realiza a nivel nacional, a través de personas capacitadas e identificadas para identificar la cantidad de habitantes y dar solución de las necesidades.

¨Desde esta humilde oficina le hago un llamado al país, a mi pueblo San Juan, para que participe y sean parte del censo. Si no te contamos, si no sabemos dónde estás, y si no sabemos lo que necesitas, no podemos desarrollarnos. Para llegar a la meta debemos participar en el censo¨, expresó el funcionario.

Nicolás de los Santos emitió las declaraciones la mañana de este sábado, durante se realizaba el mercado de productores de la Gerencia del Valle, del Inespre.

El censo nacional inició en todo el país el pasado jueves 10 y culminará el miércoles 16 del presentes mes, según las autoridades del gobierno.

