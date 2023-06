Director Promipyme cree en tres años RD puede lograr un salto que cambie actual realidad social

Porfirio Peralta dice que ora mucho por la salud del presidente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La República Dominicana cuenta con las condiciones y herramientas necesarias que le permitan, en un período de tres años, lograr un salto significativo que cambie la realidad social que actualmente vive el país.

Así lo considera de forma categórica el señor Porfirio Peralta, director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Promipyme) y Banca Solidaria, quien, sin embargo, pone de condición que debe existir voluntad política.

“Yo he estimado que, en un trabajo serio, con mucha responsabilidad como quiere el presidente Luis Abinader, en tres años pudiéramos lograr una transformación”, sostiene el funcionario en entrevista que concedió al Podcast El Nuevo Diario.

Una propuesta

Peralta adelantó que se trabaja en un proyecto llamado 20-30, con el objetivo de hacer una propuesta formal para que se generen políticas públicas dirigidas a las micro y pequeñas empresas.

Dijo que una manera de generar una transformación en las pequeñas industrias, es ayudando a dicho sector para convertir a sus actores en productores y exportadores “de cantidades de cosas”.

“El nivel de ese sector se va a transformar, y va a generar empleos y riqueza, pero tiene que haber una decisión política, definitivamente”, sostuvo.

Deplora falta de apoyo

Peralta atribuyó a la falta de apoyo el que no se haya podido lograr una verdadera transformación de las mipymes en el país.

“En la gestión de Don Hipólito cuando llegué a Promipyme, llevé una visión de mis conocimientos y experiencia de trabajar con este sector, no pude lograr las cosas que quería, ahora he vuelto con toda la intención de lograr una transformación de ese sector, pero no hemos recibido el apoyo que se necesitaría para todo esto” argumentó.

Apunta que Promipyme está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, pero alega que no es suficiente.

Se queja de que las “mentes macroeconómicas” no valoran ni conocen la importancia de este sector, aunque “el presidente siempre ha estado enfocado en que aquí se generen empleos y riqueza con baja inversión”.

Recordó que aunque no se quiere reconocer, el 70 % de los ingresos de la familia dominicana viene de las mipymes.

Más incentivos a los pequeños

Abogó para que haya mayores incentivos a los fines de fortalecer el sector de las mipymes, para que la gente se motive más a trabajar.

Favoreció que, a productores locales, pequeños y medianos, se les otorguen incentivos similares a los que reciben en el país las zonas francas.

“Si le damos ese incentivo a lo que estamos produciendo aquí, tuviéramos una generación de empleos de calidad en corto plazo”, subrayó.

Dijo que se impone presentar una propuesta de desarrollo al sector, consignando el compromiso de que las políticas públicas “bajen allá abajo, al sector de las mipymes, y las beneficien”.

¿Esquema zonas francas en todo el país?

“Bueno, eso fuera una maravilla, pero no podemos aspirar a tanto”, fue la respuesta cortante del señor Peralta como respuesta a una pregunta en ese sentido.

Cree que, si se trazan metas a tres años, ofreciendo oportunidad a las pequeñas empresas o industrias, se lograrían muchas cosas en el sistema nacional de las micros y pequeñas empresas.

“Pienso que sería una gran oportunidad, porque la informalidad surge porque no es sostenible que una pequeña empresa con 5, con diez o con 15 empleados cumpla con todas las normas”, argumentó.

Política y reelección

Porfirio Peralta, que se confiesa un hombre de la Iglesia, asegura que todos los días le ora a Dios por la salud del presidente de la República, según él Luis Abinader no tiene otra alternativa que no sea correr por la reelección presidencial.

“Yo creo que el presidente (Abinader) no tiene alternativa. Yo soy una persona de la Iglesia, yo oro mucho por la salud del presidente para que me lo cuide y me lo mantenga bien”, precisó el funcionario.

Afirma que el mandatario y todo su equipo han asumido la visión de una transformación del país. “Hemos ido avanzando, es mucho lo que se ha logrado, pero falta mucho por hacer todavía”, añadió.

En su condición de director de finanzas del PRM en el municipio Santo Domingo Este, Peralta aspira ser escogido coordinador de la campaña reeleccionista en esa demarcación.

“Tenemos una muy buena relación a nivel de lo que es la dirección política del municipio Santo Domingo Este, y quisiéramos contribuir de manera institucional con nuestro municipio”, enlazó.

¿Algún tema preocupa ante la reelección?

Sobre los retos que enfrentaría un proyecto reeleccionista, en medio de problemas nacionales sin resolver, el director de Promipye se mostró muy optimista y descartó desafíos en ese sentido.

“Me siento muy seguro a nivel nacional. Pienso que lo que hay que hacer es seguir haciendo el trabajo serio y honesto, transparente, el presidente está muy claro con eso”, manifestó.

Relacionado