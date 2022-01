Director PN arenga personal sobre importancia de mantener relaciones armoniosas con la ciudadanía

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, arengó este domingo el personal, incluyendo generales, oficiales superiores, subalternos y alistados, sobre la importancia de implementar la doctrina de proximidad y mantener excelentes relaciones con la comunidad, para preservar la paz y tranquilidad.

El mayor general Alberto Then, quien ya ha convertido en costumbre intercambiar impresiones con las tropas, luego de encabezar la izada de banderas en la explanada frontal de la sede del cuerpo del orden, enfatizó en la necesidad seguir “esforzándonos para recuperar por completo la confianza de la sociedad”.

Se recuerda que tras asumir sus funciones al frente de la Policía, el pasado 18 de octubre, el mayor general Alberto Then ha reiterado que la Policía Nacional pertenece a la sociedad y no a nadie en particular.

Es por esto que fomenta de manera permanente en las tropas la necesidad de mantener vivo el compromiso y la vocación de servicio a favor de la ciudadanía.

“Debemos seguir enfocados en la doctrina de proximidad, para que los ciudadanos vean en cada policía a un servidor que tiene la misión de brindarle protección”, precisó Then.

En esta ocasión el director policial estuvo acompañado por los generales Claudio Peguero Castillo, Inspector; Cristóbal Morales, director Central de Recursos Humanos, y Jorge Mancebo Bautista, titular de Prevención, entre otros oficiales superiores.

Estas acciones forman parte de la nueva filosofía institucional para que cada integrante de la Policía Nacional se sienta comprometido con la institución, para servir con más objetividad a la sociedad.

