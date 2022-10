Director Onesvie asegura para garantizar seguridad hay que construir mejores edificaciones escolares

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.-El director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, aseguró que para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes hay que procurar la construcción de mejores edificaciones escolares.

En ese sentido estableció que la prioridad es preservar la vida e integridad física de la ciudadanía y en caso particular de la familia docente.

Así lo afirmó Reyes Madera durante el simposio “Escuelas resilientes ante eventos sísmicos: desafíos en el contexto nacional”, que desarrolló con éxito en la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de esta ciudad a propósito de rememorar el décimo noveno aniversario (19) del terremoto de magnitud 6,5 que impactó Puerto Plata la madrugada del 22 de septiembre 2003.

“Se requiere implementar a nivel nacional con carácter de urgencia, un plan de readecuación sísmica”, agregó durante el evento, en el cual se abordaron las experiencias, visiones y estrategias institucionales de países de América Latina, el Caribe y República Dominicana que han obtenido resultados positivos en la disminución de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones escolares ante eventos sísmicos, con la participación de panelistas nacionales e internacionales.

“Tenemos las herramientas necesarias para readecuar las escuelas existentes y rediseñar las nuevas, hay muchas que no se han terminado, si podemos hacer el esfuerzo para terminar correctamente y no seguir construyendo vulnerabilidades”, siguió diciendo sobre las reflexiones aprendidas luego del sismo que ocurrió en esta provincia.

“También nos dimos cuenta de que la configuración estructural de nuestras escuelas no está concebida para zonas sísmicas”, puntualizó en ese sentido.

De su lado, el ministro de Educación, licenciado Ángel Hernández, se comprometió a desarrollar junto a Onesvie un amplio programa de corrección de fallas estructurales que hacen vulnerables los planteles escolares en la República Dominicana. así como para la que los que se construyan cumplan con los estudios técnicos y de diseños requeridos para evitar tragedias ante eventos sísmicos.

“Hay un compromiso de iniciar esos trabajos para garantizar que las escuelas tengan la seguridad necesaria, para el bienestar de los niños y sus comunidades”, indicó Hernandez.

“Se tiene identificada la situación de esas edificaciones, ahora corresponde hacer las correcciones de lugar y evitar que haya eventos que sean trágicos”, enfatizó el ministro de Educación, y a seguidas subrayó que “Si algo que debe preocuparnos a todos es la seguridad de los niños”.

Asimismo, el evento, que promueve trabajar de manera coordinada y optimizando los recursos para lograr avanzar en el menor tiempo posible a un escenario de seguridad y resiliencia ante los eventos sísmicos, cuenta con charlas de Fernando Taveras, director de Edificaciones Escolares del Ministerio de Educación (MINERD); Milagros Nanita directora del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), así como de Wascar García, director de la Defensa Civil, delegación Puerto Plata.

Además, se realizó un panel encabezado por los ingenieros Juan Chalas de Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica (SODOSÍSMICA); Ramón Delanoy del Centro Nacional De Sismología (CNS-UASD) y Norberto José Rojas Mercedes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

También contó con la participación y ponencia de importantes profesionales de la ingeniería de Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos (USA), entre ellos, la doctora Grisel Morejón Blanco (Santiago de Cuba), Eduardo Orlando Hurtado Gajardo, jefe Departamento de Ingeniería y Construcción Ministerio de Obras Publicas de Chile(de manera virtual), José Antonio Martínez Cruzado, Ricardo Rafael López Rodríguez (Puerto Rico) ingenieros, Gustavo Coronel y Oscar A. López (Caracas/ Venezuela de manera virtual) y Augusto Poitevin Vera Estados Unidos (USA).

Los expositores representaron prestigiosas instituciones públicas y privadas, vinculadas al quehacer para reducir el riesgo y la vulnerabilidad sísmica en las edificaciones escolares.

Tuvo como expositores por la República Dominicana a Víctor Zacarias Nicolas Figueroa, en representación del director de Edificaciones Escolares del Ministerio de Educación (Minerd), ingeniero Fernando Taveras, Arquitecta Milagros Nanita, directora de la dirección de Investigación e Innovación de Inesdyc/Mirex), Wascar García, director de la Defensa Civil Puerto Plata y el ingeniero Juan Chalas(Sodosismica).

Entre los temas que fueron abordados: “Reducción de Riesgo Sísmico en Escuelas de Venezuela; un Camino hacia la Resiliencia”, Evaluación Sísmica y Rehabilitación de Escuelas utilizando el ASCE 41-17, Evaluación del Riesgo Sísmico en Edificaciones Educativas en Cuba; con Fines de Rehabilitación Estructural.

También: Daños Observados en Puerto Plata 2003 y Evaluación Sísmica Rápida, Enfoque de Fuerzas vs Enfoque de Desplazamientos en la Rehabilitación de Estructuras Escolares”, Compromisos del Estado Dominicano a través del Minerd para lograr Escuelas Resilientes ante Eventos Sísmicos, Evaluación Rápida de las Edificaciones Escolares.

El evento fue coordinado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) y por las instituciones que conforman la Mesa Sísmica, como son: la dirección general de Gestión Ambiental y de Riesgos (DIGAR), del Ministerio de Educación (MINERD),Servicio Geológico Nacional(SGN), Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CNS-UASD), Sociedad Dominicana de Geología(SODEOGEO), dirección general de Reglamentos y Sistema del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica (SODOSISMICA), Observatorio Sismológico de Politécnico Loyola, Ministerio de Vivienda, Habitad y Edificaciones(MIVHED), Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular Doctor Eduardo Latorre (INESDYC).

También, la dirección general de Riesgos de Desastres del Ministerio, de Económica, Planificación y Desarrollo (MEPYD) y el asesor del Poder Ejecutivo Geólogo -minero y Recursos Petrólificos.

