Director Lotería Nacional pretende eliminar trámites burocráticos en regulación de bancas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director de la Lotería Nacional, Teófilo -Quico- Tabar, indicó este martes que pretende eliminar cualquier trámite burocrático innecesario, así como otras medidas adoptadas para cumplir con la regularización de las bancas de loterías en el país.

“Pretendemos eliminar cualquier trámite burocrático innecesario. Crear una plataforma en la cual todas las bancas del país estén debidamente incorporadas. Aceptar bajo fe de juramento como buena y válida las informaciones que nos ofrezcan. Entendiéndose que cualquier dato falso, producirá un efecto directo sobre el conjunto de bancas pertenecientes a quienes ofrezcan informaciones distorsionadas”, manifestó Tabar en una alocución.

De igual forma, explicó que en el plazo de 120 días, establecido por el Ministerio de Hacienda, se creará un ambiente de respeto, armonía, credibilidad y transparencia. “Donde no haya nadie fuera de la ley ni por encima de la ley”.

El director de la Lotería Nacional también dijo que aprovecharán este proceso de regularización para impulsar frente al Ministerio de Hacienda, la solución a los casos pendientes, que de alguna manera conciernen o afectan a la Lotería Nacional y a grupos ligados al negocio de bancas de lotería.

“Me pongo a disposición de todos los que en ese sentido quieran caminar. Esperando no encontrar obstáculos en el trayecto, porque no tengo tiempo ni edad para distraer mi atención en otro objetivo que no sea la regularización de las bancas de loterías, que ha sido el compromiso fundamental que asumí con el presidente Abinader, con el Consejo Consultivo, y ahora frente a la nación. Reiterando lo que ha sido nuestra norma, de no permitir conflictos de intereses de colaboradores no importa su nivel”, subrayó.

Asimismo, adelantó que ya se iniciaron gestiones con la Procuraduría General de la República (PGR), Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (Ogtic),entre otros organismos de regulación del Estado.

“El objetivo es actuar de manera transparente y sincera, procurando que la nación entera cambie su percepción acerca del negocio de bancas y de los sectores oficiales relacionados con dichas actividades. Igualmente crear las bases para que la Lotería Nacional recobre parte de las funciones que al margen de este Gobierno ha perdido”, aseguró Tabar.

Finalmente, convocó a los directivos de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), a los concesionarios y a los consorcios reconocidos, a un encuentro oficial en las oficinas de la Lotería Nacional este jueves 17 de febrero 2022, a las 11:00 a.m.

El director hizo esas declaraciones luego de que Fenabanca sugiriera esta mañana al Gobierno que primero se deben crear las garantías jurídicas sobre el derecho adquirido y disponer de un régimen de consecuencias para los infractores de los juegos de azar, antes de dar inicio al proceso de legalización a este sector.

