Director INCART advierte incremento 30% gravedad y muertes de cáncer por falta chequeos ante Covid

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El oncólogo José Ramírez Ortiz, director del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART) advirtió este domingo el incremento de un 30 por ciento en agravamiento y mortalidad de pacientes de cáncer que no asistieron a sus consultas regulares como consecuencias del COVID-19

Ramírez Ortiz reconoció que el impacto directo del coronavirus sobre los pacientes que padecen la enfermedad no ha sido de consideración, ya que los mismos, debido a su diagnóstico, mantienen un cuidado parecido al dispuesto por las autoridades sanitarias para evitar el contagio del mortal virus.

Recordó que los pacientes de cáncer que reciben quimio usualmente usan tapaboca, y generalmente no se viven relacionando con muchas personas, y esas son las principales vías de contagios con el Covid-19.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, Y TV Quisqueya para los Estados Unidos, insistió que el gran problema ha sido los pacientes que han dejado de chequearse.

Agregó que la mayor preocupación es con los pacientes que no se han hecho su mamografía, que no se hace su Papanicolaou, que no va a su médico, y por supuesto están llegando ahora en etapa avanzada.

“Ya en los Estados Unidos midieron, un país donde todo se mide, y ellos midieron que en los próximos dos o tres años va a ver un 30 por ciento más de pacientes en etapa avanzada que no los teníamos antes de la pandemia”, explicó el profesional de la salud.

Sostuvo que eso va a influir en la mortalidad, va a influir en los gastos, porque en el paciente de cáncer avanzado se tiene que gastar más dinero.

“Ya lo estamos viendo, están llegando, están llegando pacientes un poquitito más avanzado de lo que estamos viendo, algunos programas de seguimiento se han suspendido porque los pacientes no estaban yendo”, indicó el galeno.

El especialista en oncología aseguró que hace apenas un mes que los hospitales han vuelto a tomar la regularidad, médicos que tenían un año fuera por tener comorbilidad de hipertenso y diabéticos, es ahora cuando se están reintegrando a los centros asistenciales.

“O sea que nosotros ya estamos viendo esa estadística que te hablé, y creo que las vamos a seguir teniendo”, reiteró Ramírez

Realizó un llamado a los pacientes de cáncer a que acudan hacerse sus chequeos, adoptando todas las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio del coronavirus.

Se dispara el cáncer de próstata y el de mama se está convirtiendo en una epidemia

Ramírez llamó la atención del incremento vertiginoso que está teniendo el cáncer de próstata en los hombres, mientras el de mama en las mujeres se proyecta como casi una epidemia.

“Hay dos o tres variaciones, hace entre cinco y ocho año que el cáncer más frecuente era el de la matriz, el cervicouterino, esa estadística cambió y ahora el cáncer de mama es el más diagnosticado, y el cáncer de próstata que viene ascendiendo de una manera muy importante”, detalló el director del Incart.

Ramírez dijo que eso indica que en la actualidad el cáncer más diagnosticado en la mujer es el de mama, mientras que en el caso de los hombres es el de próstata.

Explicó que en el caso del cáncer prostático llevar una curva ascendente casi vertical, en el aumento que experimenta en el país en los últimos tres años.

El facultativo dice que todavía no se ha podido determinar si es que hay más cáncer de próstata, si es que los hombres se están chequeando más, o si hay una combinación de ambas cosas, y reconoció que ese es un fenómeno que se debe investigar.

“Nosotros como Instituto Nacional del Cáncer, cuando este tema de la pandemia mejore un poquito, nos tenemos que enfocar en responder algunas interrogantes como esa del cáncer de próstata, el tema del cáncer de mama sigue en ascenso importante en los últimos siete u ocho años, eso casi está teniendo viso de epidemia”, subrayó.

Reconoció que todo el mundo en el área de la salud se ha centrado en la pandemia, pero recordó que en los últimos diez años, el cáncer mata nueve y diez millones de personas al año, y se diagnostica 19 millones de casos nuevos anualmente.

Indicó que a eso hay que agregarle lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud que en los próximos 50 años habrá un cien por ciento más en el número de cáncer, específicamente en los países en vía de desarrollo.

Sostuvo que las ARS destinan un millón de pesos a enfermedades catastróficas solo alcanza para dos quimioterapias

Ramírez puso como ejemplo el caso de una paciente de extracción humilde, que tiene un seguro privado, que fue a su oficina a mostrarle una factura de una quimio que debía aplicarse cuyo costo es de 430,000 pesos, y su vida dependía de esa suma de dinero, y el Incart tuvo que asumir esos gastos.

“Y ella tenía su seguro, y se le venció el bendito millón de pesos, y claro que tenía que vencerse porque en dos tratamientos se consume ese dinero, y ahí anda esa señora mendigando, lo cual no debe hacerlo porque es una dominicana, pidiendo que le exoneren ese tratamiento”, se quejó el galeno.

Manifestó que Costa Rica, con un Producto Interno Bruto similar al de República Dominicana, no tiene límites para el tratamiento a las enfermedades catastróficas, si hay un medicamento que cuesta medio millón de pesos la Seguridad Social de ese país lo cubre sin ningún problema.

“En nuestro país la vida tuya y la mía vale un millón de pesos, según la Seguridad Social, y lo malo es que ese millón de pesos se ha mantenido frisado por 18 años, no ha habido un aumento, eso es penoso, y más en una enfermedad como es el cáncer”, dijo en tono enfadado el director del Incart.

Recordó que gracias a la ciencia médica hoy los pacientes de cáncer viven más y mejor, y hasta se curan, pero eso cuesta dinero, es bastante caro y alguien lo tiene que pagar.

