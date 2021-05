Director INAPA explica porqué la gente no puede tomar el agua que sirven los acueductos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Santo Domingo.- El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, reconoció que el agua que se le sirve a las personas no se puede tomar por problemas de las redes y el almacenamiento en tinacos o cisternas.

El funcionario explicó, sin embargo, que el agua que sale de una planta de tratamiento es totalmente potabilizada y apta para el consumo humano “en todo el sentido de la palabra”.

Arnaud manifestó que uno de los grandes retos que tiene la sociedad dominicana es lograr mejorar el sistema de redes hasta las acometidas para que una persona se pueda tomar el agua directamente desde el grifo que tiene en su casa.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, Arnaud sostuvo que cuando el agua sale de la planta de tratamiento, en muchos casos, las redes de distribución son viejas, pero cundo estas son nuevas y el líquido se almacena en un tinaco o en una cisterna, inmediatamente se contamina.

Arnaud agregó que ese es un tema que hay que hablarlo muy claro, porque se puede interpretar que se diga una cosa u otra, y por eso es bueno orientar en ese sentido a la ciudadanía como es que se contamina el agua y de qué manera se puede lograr que las personas se la tomen desde el grifo.

“Cuando el líquido sale de una Planta de Tratamiento para agua potable, inmediatamente sale tú te la puede tomar, la echa en un vaso y te la toma, qué pasa, que en algunos casos las redes son bastantes viejas, en otros casos cuando tu recibes el agua y, aunque las redes sean nuevas, la almacena en una cisterna o en un tinaco, ipso facto se contamina”, detalló el director de Inapa.

Agregó que la institución que dirige trabaja en la instalación de un modelo, en un municipio del país, donde la gente pueda ir al parque y tomarse el agua directamente desde un grifo.

“Ya sea que tú la almacene en un tinaco, en una cisterna, o por el tema de algunas tuberías obsoletas con contaminación, o una avería que tenga, todo eso hay que contemplarlo”, argumentó Arnaud.

Indicó que por todas esas circunstancias que ha explicado son las que provocan, que no es tan sencillo que una persona se beba el agua directa desde la llave.

Aclaró que en la actualidad en los países desarrollados que se bebía el agua directamente desde los grifos, con el agravante de que compañías interesadas han querido desacreditar que se tome el líquido de esa manera, esta retornando y concientizando a la gente a que vuelva a consumirlo de ese dispensador, porque está garantizada su calidad.

“Y en nuestro país, en el futuro, hacia allá es que debemos dirigirnos, para que la gente pueda contar con un servicio de agua con la calidad garantizada, desde la planta de tratamiento hasta el grifo, pero para eso hay que hacer las inversiones necesarias”, acotó.

Amplió que para eso se requiere una alianza entre los ciudadanos y el Estado, ya que las autoridades no pueden delegar esa responsabilidad, porque eso es demasiado caro, y la población cuide y no desperdicie el agua.

Arnaud dice apenas el 21% del territorio nacional cuenta con sistema alcantarillado y es obsoleto

El director de Inapa definió como obsoleto el sistema de alcantarillado de la República Dominicana, el cual existe solo en el 21 por ciento del territorio nacional.

“Aquí nosotros tenemos un sistema obsoleto de alcantarillado, donde solo el 21 por ciento del territorio cuenta con un sistema, pero no necesariamente ese porcentaje está funcionando de manera adecuada”, aclaró Wellington Arnaud.

Arnaud sostuvo que pasadas administraciones no invertían en el tema de saneamiento porque eso no se ve.

“Y como el tema del saneamiento es costoso, y había una cultura de administraciones pasadas que como eso no se ve, no se invertía, no se tomaba en cuenta que el saneamiento es salud”, explicó el funcionario.

Sostuvo que, de manera transversal, en muchos municipios, donde no hay un sistema sanitario ideal, obviamente que las enfermedades son más frecuentes.

Dijo que lo que eso representa para la salud de la gente, y el costo que representa, es un tema que conoce muy bien el presidente Luis Abinader, quien está comprometido a que el país comience a solucionarlo, aunque reconoce que es un proyecto a largo plazo.

“Ese Master Plan, y ese Pacto por el Agua, no solo incluye el tema de agua potable, sino también el saneamiento, porque es un interés del primer mandatario y su gobierno de darle salud y agua potable a cada hogar dominicano, y obviamente saneamiento”, reiteró el funcionario.

Dijo que en los próximamente el presidente Abinader anunciará a todo el país el Pacto por el Agua que incluirá a todos los sectores, a ejecutarse en 15 años.

Carencia de presas dificulta la situación del agua en la zona Este del país

Welligton Arnaud definió como compleja la situación del agua en la zona Este del País por carecer de presas, y eso lo hace muy complicado.

“Una situación que es compleja también, porque en el Este del país tenemos la particularidad de no tener presas, y por lo tanto es una zona muy complicada por las pocas fuentes que tenemos”, informó el director ejecutivo de Inapa.

En el caso específico de Higüey con una población de 220 mil personas, tiene dos sistemas que lo suple, y se están rehabilitando los ocho pozos de la Matilla para garantizar una producción de 400 litros por segundos.

Dijo que a eso se suma la rehabilitación del Río Sanate, que en la actualidad tiene un caudal muy bajo, sin embargo, con los trabajos que se están realizando se aprovechará al máximo el líquido proveniente de esa fuente acuífera.

Garantizó que en algunos meses se verá una mejoría en el suministro de agua potable en el municipio cabecera de la provincia La Altagracia.

Arnaud agregó que el equipo técnico de Inapa está estudiando la posibilidad de extraer medio metro cúbico de la planta de tratamiento del Río Duey.

Sostuvo que la solución a largo plazo será la construcción de una presa sobre el Río Chavón, que está contemplada dentro del Pacto del Agua, y que suministrará el preciado líquido tanto a Higüey como a la zona turística.

En otro orden, el director de Inapa dijo que en los nueve meses que lleva en el cargo se ha incluido a más de 850 mil ciudadanos que no tenían agua, o que la recibían de manera intermitente.

Dijo que el incremento ha sido de 2.5 metros cúbicos que generan 55 millones de galones diario, se ha podido impactar a casi un millón de ciudadanos quienes ahora reciben el agua de manera eficiente.

