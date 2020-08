Director hospital de Pedernales denuncia Fiscalía ni Policía provincial funcionan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PEDERNALES.- El director del hospital provincial de Pedernales, doctor Sócrates Mancebo, denunció este miércoles que ni la Policía ni la Fiscalía provincial funcionan como deberían hacerlo, por lo que hace un llamado a las autoridades competentes para que tomen carta en el asunto.

El doctor se expresó en esos términos al destacar que hace más de un mes se querelló contra un ebanista que le pagó un dinero para realizara unos inmuebles con una madera que le entregó y luego desapareció con el efectivo y los palos.

En ese sentido, Mancebo dijo que la querella contra Leopoldo José fue presentada el 3 de julio pasado no siendo hasta el 30 cuando la Policía recibió la orden de arresto, la cual no ha ejecutado.

“La Fiscalía me dice que ya lo remitieron a la Policía y que emitieron la orden de arresto. Yo he ido tres veces y la Fiscalía, me dice que no tienen que ver con el caso, que ya eso es de la Policía”, sostuvo el galeno en forma alterada.

“Entonces la patrulla anda por ahí pero no lo apresa. Qué es lo que está esperando la Policía, que yo le pague, pues yo no le voy a pagar”, agregó.

Mancebo dijo que las autoridades lo que están buscando es que él tome la justicia en sus manos y mate al supuesto delincuente.

“El delincuente ese yo lo voy a agarrar, yo lo voy a llevar preso, porque no soy policía, ahora si tengo que darle dos batazo se los voy a dar y si tengo que quemarle la casa se la voy a quemar”, advirtió.

Reiteró que ni la Policía ni la Fiscalía nunca han funcionado en Pedernales en contra de los delincuentes.

“Ahora, si es una gente de trabajo ellos van y lo buscan, pero a los delincuentes ellos los protegen porque cobran, y lo digo yo responsablemente, que hagan lo que quieran hacer conmigo, esa es la policía de aquí, esa es la Fiscalía”, expresó el doctor.

Por Rafael Beltré