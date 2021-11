Director ejecutivo del Inabie ve correcta creación comisión para investigar proceso licitación de almuerzo escolar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El director ejecutivo del INABIE, Cecilio Rodríguez, saludó este lunes la creación de una comisión para investigar el reciente proceso de licitación que se llevó a cabo para la adquisición de almuerzo escolar para el año lectivo 2021-2022.

Un comunicado de prensa indica que Rodríguez ve como positiva la conformación de esta comisión, creada por el ministro de Educación, Roberto Fulcar. Dijo esperar que la investigación demuestre que este concurso ejecutado por el INABIE se realizó respetando el debido proceso y apegado a la Ley.

“Qué bueno que una comisión que goza de total credibilidad investiga el proceso del cual participaron 2,656 oferentes de los cuales fueron adjudicados 1,821 para suplir Almuerzo Escolar de la Tanda Extendida”, manifestó.

Puntualizó que no negocia la transparencia que caracteriza las acciones ejecutadas desde esta institución.

“Nosotros no estamos en la disposición de permitir que dos o tres empañen el impecable trabajo que se está haciendo, por lo que recomendamos a aquellos que pretenden hacer lo indebido, no intentarlo, estamos vigilantes y dispuestos a enfrentar a quien no vaya en la dirección nuestra, apegados a la ley”, puntualizó.

Anuncia creación de correo electrónico para denuncias

Informó que se decidió crear un correo electrónico para recibir denuncias de suplidores con la finalidad de que prevalezca la trasparencia, atender las quejas, reclamos y denuncias sobre situaciones irregulares o inconvenientes que presenten los suplidores del alimento escolar.

“Ante cualquier denuncia que recibamos, procederemos a actuar oportunamente a fin de esclarecer cualquier caso”, expresó.

Además, externó que cualquier situación que pueda afectar el correcto funcionamiento de los programas que ejecuta el INABIE, puede ser denunciado a través del correo electrónico institucional Transparencia@inabie.gob.do

“Esta medida se enmarca dentro del compromiso sagrado asumido por esta gestión de Gobierno, de tomar las acciones que sean necesarias para garantizar la transparencia e implementar un verdadero cambio en las instituciones”, expresó Rodríguez.

