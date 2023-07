Director ejecutivo de la Utepda informa cierra ejecución presupuestaria con un 98%

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (Utepda), Eliferbo Herasme, manifestó este pasado miércoles que, en el primer semestre del año 2023, contaron con una asignación presupuestaria de RD$ 614 millones, de lo cual recibieron para el primer trimestre, una asignación de RD$294 millones y en el segundo una asignación de RD$320 millones, lo que corresponde a un cierre de ejecución presupuestaria de aproximadamente un 98% de los logros alcanzados con alto índice de transparencia y aplicación de las normas de presupuesto.

El ejecutivo explicó mediante un comunicado, que los procesos de gestión de Compras y Contrataciones fueron manejados de manera pública y transparente, en cumplimiento a la Ley 340-06, alcanzando una puntuación, en la evaluación del Siscompra, de 96.94%.

El funcionario aprovechó el momento para resaltar que la Utepda fue sometida a más de seis auditorías por parte del Banco Interamericano BID y en todas se les dio el visto bueno, lo que ha permitido un reembolso de más de 43.6 millones de dólares en beneficio del Estado dominicano.

“La institución solicitó a la Contraloría General de la República, resultando que los auditores no profundizaron en su investigación y dieron por hecho observaciones y hallazgos que no obedecían a la verdad, no nos oponemos a las auditorias porque son instrumentos que contribuyen a la transparencia de los fondos públicos, pero deben permitirnos subsanar y hacer las réplicas con el acompañamiento de las pruebas que tenemos en la institución y que son públicas”, señaló.

En tanto que, en la siembra del segundo trimestre la institución registro más de 3 millones de árboles maderables y agrícolas, producto de la sequía que se inició en mayo, luego de las primeras lluvias.

Como logros institucionales, fue aprobada la Resolución 001-2023, por el Ministerio de Administración Pública que modificó la estructura institucional e integro a los empleados a la función pública. Además, se procedió a juramentar la comisión del cuerpo técnico de integridad gubernamental y cumplimiento normativo CIGCN, entre otros.

Herasme se refirió al tema en un encuentro de socialización e innovación institucional y logros de los proyectos agroforestal en el segundo trimestre abril -junio 2023.

En la actividad participaron el viceministro de Recursos Naturales de Medio Ambiente, José Elías González; el consultor especialista del Banco BID, Luis de los Santos; el director financiero de la Dirección General de Ética Pública, José Simé; el analista de Dirección General de Inversión Pública, Amín Santana y los diferentes encargados departamentales de la Unidad.

