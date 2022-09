Director ejecutivo de Arajet, Víctor Pacheco, se une al evento Pitch At The Beach

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo de la aerolínea Arajet, Víctor Pacheco, se unió al evento Pitch At The Beach, con el propósito de impulsar el emprendimiento y la innovación en la sexta edición de Pitch At The Beach, en Punta Cana, República Dominicana.

Arajet nace de la necesidad de mejorar las condiciones de transporte aéreo de República Dominicana y el Caribe, región que se ha caracterizado por tener altos costos de los tiquetes y pocas opciones de conectividad por parte de una aerolínea bandera.

Víctor Pacheco estuvo en la tarea de buscar inversionistas en Nueva York que apoyaran su proyecto y lo consiguió. Arajet llega a dinamizar el mercado aéreo con una propuesta de bajo costo que no existe en la actualidad en la isla y que promete democratizar los cielos para los usuarios.

Pitch at The Beach se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de septiembre en una de las playas más paradisíacas de República Dominicana. En estos días tendremos la participación de expertos internacionales en venture capital e inversión ángel, así como representantes del ecosistema de emprendimiento y negocios en Latinoamérica.

El evento ha consolidado su presencia en las Américas y Europa en las últimas ediciones, logrando que más de 150 startups globales hayan realizado pitches ante más de 100 inversionistas, los cuales integran un portafolio de inversión con un valor de más de 100 millones de dólares, y se han realizado inversiones y negociaciones con un valor de más de 15 millones de dólares.

Relacionado