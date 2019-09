Director dominicano Oz Rodríguez gana Emmy por serie “Creando Saturday Night Live”

EL NUEVO DIARIO, EEUU.- El director y productor dominicano Osmani (Oz) Rodríguez ganó este sábado el premio Emmy por la serie de televisión “Creando Saturday Night Live” en un evento en el que otros creativos resultaron galardonados.

“Creando SNL ganó un Emmy. Me dieron una de esas cosas brillantes”, indicó Rodríguez en su cuenta de Twitter.

El evento consistió en un adelante a la ceremonia oficial de la 71ª entrega, la cual está pautada para el 22 de este mes.

El dominicano explicó al portal goldderby.com que con Creando Saturday Night Live “quería arrojar luz sobre algunos de los magos detrás de escena que trabajan allí”.

Creating SNL won an Emmy. They gave me one of those shiny things. pic.twitter.com/d6otI3TiUk

— Oz Rodriguez (@Ozrodriguez01) September 15, 2019