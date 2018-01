Director DNI dice “vamos por buen camino” en lucha contra narcotráfico y delincuencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) dijo este sábado que la percepción en cuanto a la situación del narcotráfico y la delincuencia solamente señalan los errores, mientras por razones de seguridad muchas veces no pueden divulgarse los avances, porque son herramientas para seguir utilizándolas en diferentes casos.

El almirante Sigfrido Pared Pérez dice que según las estadísticas “vamos por buen camino”, al tiempo que pide reconocer al país como una nación que por la condición de principal país de todo el Caribe insular “ha sido siempre y será un puente para el narcotráfico. Para un país pobre como República Dominicana tener un control total del Caribe es casi imposible”.

El oficial confirma que se está traficando más droga en la actualidad y lo atribuye a que ya en Colombia y Perú no se están fumigando plantaciones y ahora hay más producción.

“La única forma de medir el éxito en el desempeño de las funciones de las autoridades dominicanas es en el nivel de cantidad de droga que agarran”, indicó añadiendo que República Dominicana es de los países que -a pesar de su nivel de riesgo- es uno de los más exitosos en cuanto a las operaciones de interdicción de narcotráfico en el Caribe.

Defiende la participación dominicana en la detección de un cargamento de 1,502 paquetes de cocaína en el barco Kaluba, el pasado 31 de diciembre, a pesar de que los miembros del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos no hallaron nada en un principio.

Sobre los siete viajes anteriores del barco al país, Pared Pérez no descarta que en estos hubiese transportado droga, pero se debe reconocer que no siempre se logra un decomiso en el primer intento.

Cuestiona informes

El también ex Director General de Migración deplora que los informes que llegan a Washington sobre delincuencia, narcotráfico e irrespeto a los derechos humanos, sean elaborados por dominicanos “alcahuetes”, quienes indican que este país no sirve.

“El hecho de poner la situación más difícil de lo que es, hace que siga fluyendo la ayuda internacional (para quienes hacen los reportes), porque si el problema se resuelve a ellos dejan de pagarles, y por esa razón no quieren que se resuelvan”, explicó señalando que en el caso de la inmigración haitiana este es el único país al que se le critican las repatriaciones y está cubriendo los costos de la regularización.

También asegura que todo aquel que plantee cambiar a una persona electa por poder popular sin esperar una elección, está violando la Constitución y se convierte en una persona que está atentando contra la seguridad nacional.

Un país seguro

Entrevistado en el programa “Síntesis con Michael Hazim”, Pared Pérez dijo que vivimos en un país seguro donde no se le señala a los visitantes extranjeros que no deben salir de noche.

“Tú vas a la Zona Colonial y está llena hasta las 4 o 5 de la mañana. Vas a los restaurantes y están llenos. Hay tapones donde quiera no importa la hora. Hay movimiento económico en cualquier parte de Santo Domingo y Santiago y en grandes ciudades. Esto sin embargo no está diciendo que no pasen grandes actos de criminalidad, pues suceden en todas partes del mundo”, dijo.

Al respecto defendió las acciones del director general de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, indicando que hace una importante labor de modernización.

En cuanto a las Fuerzas Armadas dijo que se han modernizado constantemente, al tiempo que admite la ocurrencia de un descuido histórico en cuanto a las condiciones y equipamiento de los agentes y se trabaja para mejorar la situación, atendiendo los reclamos de la ciudadanía.

Indica que los marcos legales de otros países pueden servir de referencia para el nuestro, pero no necesariamente una legislación o solución foránea a la violencia, narcotráfico o delincuencia puede funcionar en nuestra realidad.

La entrevista a Sigfrido Pared Pérez será difundida este sábado a las 8:00 pm y el domingo a las 9:00 am y 8:00 pm por Carivisión.

