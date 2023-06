Director del SNS asegura la educación es principal herramienta para una buena salud en la población

Dice proyecto de salud escolar está en su fase de iniciar su implementación

Asegura que el sedentarismo y alimentación son causas de las enfermedades más frecuentes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, afirmó que la principal herramienta para que las personas puedan preservar y disfrutar de buena salud sigue siendo la educación, y en ese sentido, dijo que se trata de una responsabilidad compartida entre el Estado y la población.

“El Estado tiene la obligatoriedad de aportar, comunicar y de intervenir, sin embargo, las acciones necesitan un receptor y el receptor sigue siendo la familia, la población”, manifestó el funcionario.

En entrevista concedida al Podcast El Nuevo Diario, donde fue entrevistado por Persio Maldonado Sánchez, director general de este periódico, y los periodistas Rafael Zapata y Abigaíl Díaz, Lama conversó ampliamente sobre logros alcanzados y deficiencias que todavía registra el sistema de salud en la República Dominicana.

El especialista en Obstetricia y Ginecología informó que desde el gobierno se está trabajando en llevar el tema de la salud a las aulas, adelantando que la iniciativa está avanzada a los fines de ser implementada.

“Hay un proyecto muy interesante que está en desarrollo que es el tema de salud escolar, y prácticamente ya está en fase para iniciar su implementación”, detalló el funcionario.

Cuestionó la resistencia que muchas veces hay con programas de salud importantes, y como ejemplo citó la vacunación contra el Covid-19 que ha matado a millones de personas en el mundo.

“La población se está dividiendo en tendencias, los que creen y los que no creen, y los que no creen sin argumento, porque muchas veces no creen porque no creen, y la evidencia científica está ahí y cuestionan esa evidencia científica”, deploró el médico.

Lama, quien también tiene una formación académica en Endocrinología de la Reproducción, en la Universidad de Alcalá, atribuyó algunas de las enfermedades que mucha gente hoy padece a que el sistema de vida de las personas ha cambiado.

En ese sentido, lamentó que el sedentarismo o falta de actividad física regular reina entre la población, para en seguida preguntarse ¿Cuántos de nosotros hacemos ejercicios?.

Con dejo de preocupación detalló que muchos juegan béisbol con un Nintendo y otros “practican” al baloncesto a través de un juego electrónico.

“Los niños no van a una cancha a hacer deporte”, reforzó el director del SNS.

Se quejó de que la materia de educación física haya sido retirada de muchos recintos escolares.

“El ritmo de vida de las personas les impide…el nivel de complejidad de la dinámica familiar muchas veces impide que usted, de noche, vaya a hacer ejercicios a una cancha, a un play de béisbol, el nivel de velocidad que llevamos los seres humanos hace que tú tengas que comer una comida rápida, en vez de ser una alimentación balanceada, de poca grasa o poco carbohidrato, porque tienes poco tiempo para prepararla o para alimentarte”, sostuvo.

Explicó que, si ciertamente la población de estos tiempos tiene un mayor promedio de vida, no es porque no se enferma, sino porque es ayudada por la tecnología médica.

“Es porque los recursos científicos hacen que muchas enfermedades con las que ya hoy convivimos, logremos vivir más tiempo”, subrayó.

De izquierda a derecha, Rafael Zapata, Mario Lama, Persio Maldonado y Abigail Día.

Importancia de la atención primaria

Pese a reconocer muchas limitaciones, Mario Lama asegura que el servicio de salud que se ofrece desde las unidades de atención primaria ha ido avanzando en la República Dominicana.

Reveló que a nivel nacional desde estas unidades se están realizando alrededor de 450 mil consultas todos los meses, y 35 mil procedimientos odontológicos en el mismo tiempo.

A manera de comparación, dijo que en los hospitales se realizan unas 600 mil consultas mensualmente en todo el territorio nacional.

De modo que, en todo el sistema de salud, entre hospitales y unidades de atención primaria, las consultas a pacientes ascienden a un millón 100 mil.

¿Qué hay que mejorar?

“Tenemos que seguir fortaleciendo en dos grandes niveles: recursos humanos en nuestra red de atención primaria, y en adecuación de las infraestructuras, que tienen muchas limitaciones”, expuso el profesional de la medicina.

En ese tenor, ve necesario lograr rescatar la confianza de la población en la calidad de las consultas que se ofrece desde la atención primaria, afirmando que se está trabajando para eso.

Entre las mejores pendientes citó llevar que el servicio ofrecido sea extendido a 24 horas, fortalecer sus unidades diagnósticas, los equipos de Rayos X, de sonografía, y las pruebas básicas de laboratorio, “para que la gente entienda que en esos centros de atención primaria se puede resolver el problema”.

Admite que el país tiene un déficit de unidades de atención primaria, por lo que se necesitarían unas 1,400 adicionales.

Reconoce que todavía no alcanzan la capacidad resolutiva del 70 ó 80 por ciento de las afecciones de salud, que evitará que una persona con un dolor de cabeza tenga que ir a un hospital de segundo o tercer nivel.

Mario Lama y Persio Maldonado Sánchez sonríen de una curiosidad previo a la entrevista.

Las jornadas de salud

Definió de muy bien estructurado el programa de prevención y detección oportuna de cáncer de mama, próstata y cérvico uterino.

Se ejecuta en diez hospitales del país, debidamente equipados con todo lo que se necesita, y a través de una red de visitas provinciales.

“Se han realizado más de 250 intervenciones a nivel nacional, donde se ha impactado unas 65 mil personas, tenemos en este momento unas 3 mil personas en seguimiento, o sea personas que han salido con algunas imágenes o algunos estudios que sugieren que hay que investigar más profundo, y eso están ya en nuestros hospitales completando sus evaluaciones”, abundó.

Añadió que en esas jornadas han detectado 170 pacientes con cáncer, de los cuales la mayoría se encuentra en hospitales recibiendo seguimiento y tratamiento.

Enfermedades más frecuentes

La hipertensión arterial y la diabetes son de las enfermedades más frecuentes en la población que asiste a los hospitales, seguidas de dolencias respiratorias crónicas y gastrointestinales.

Recordó que la diabetes e hipertensión tienen un componente familiar hereditario y otros factores de riesgo que se les adicionan.

Recordó que en ambas inciden mucho en la alimentación y el sedentarismo de las personas.

Insinuó o dejó implícito que la República Dominicana emule a otros países donde han establecido impuestos a algunas formas de alimentación no sana, como, por ejemplo, los carbohidratos y la grasa. “Pero al final, esto es un asunto de educación”, dejó claro.

Persio Maldonado muestra a Mario Lama la galería de fotos históricas que El Nuevo Diario muestra en sus pasillos.

DATO A RESALTAR

El Servicio Nacional de Salud es el órgano operativo del sector salud. El Ministerio es el ente rector, el que regula la política pública, supervisa, hace la vigilancia epidemiológica, traza los protocolos y nosotros (SNS) administramos las atenciones en el sistema de salud.

Está compuesto por unos 200 hospitales de segundo y tercer nivel, y unas 1,700 unidades de atención primaria en todo el país.

POR LUIS BRITO

(FOTOS: FELIX LARA)

Relacionado