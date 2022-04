Director del Ney Arias Lora muestra preocupación por aumento de pacientes con lesiones graves producto de accidentes de tránsito

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, mostró preocupación por el aumento de pacientes con lesiones graves de columna, resultando pacientes parapléjicos, inmóvil en la parte inferior, producto de accidentes de tránsito, así como de traumas craneoencefálicos severos.

El doctor Julio Landrón indicó que solo en el mes de marzo en el centro de salud se atendieron 11 pacientes con lesiones graves de columna.

“Estos pacientes que se atienden en nuestro hospital, es producto de lo mismo accidentes de tránsito, la gran parte de ellos conducían motocicletas, por lo que es preocupante, ya que un alto porcentaje de estos pacientes no usa el casco protector” dijo Landrón.

El especialista al ser entrevistado junto al director del Hospital Darío Contreras, doctor César Augusto Roque, en el Programa 2×3 en Salud, que conducen las periodistas Altagracia Ortíz y Doris Pantaleón, señaló que la gran mayoría de esos accidentes han ocurrido en pacientes con edades entre 19 y 49 años.

“Cada día son más frecuentes los pacientes con trauma vertebro medulares, donde los pacientes caen muchas veces de cabeza en otras ocasiones por el impacto son disparados del vehículo y reciben un trauma vertebro medular por hundimiento y quedan con secuelas permanentes”, añadió

El especialista expresó, que el centro que dirige está al nivel de los mejores centros de salud de Latinoamérica y cuenta con equipos de alta tecnología, modernas salas de cirugías, 14 camas disponibles en la Unidad de Cuidados Intensivos con sus ventiladores, y un personal médico especializado en las diferentes áreas de la salud, para dar respuesta oportuna a los usuarios.

“Nosotros estamos en la capacidad de competir con cualquier hospital del mundo, estamos equipados y con un personal médico capacitado para hacer procedimientos que se vienen realizando en diferentes países de Latinoamérica y el mundo, como México, Colombia, Perú, Puerto Rico, y en Europa, realizamos las micro cirugías, una pequeñita incisión que por esta vía usted puede hacer grandes cirugías como es caso de la artroscopias, laparoscopia, y estas cirugías mínimamente invasivas, eso es frecuente en nosotros, en otro lugares lamentablemente no tienen alguno de estos equipos”, declaró.

Además, dijo que paradójicamente muchos centros privados no tienen intensificador de imagen, no tienen fluoroscopio, no tienen los instrumento que se usan para realizar estas cirugías mínimamente invasivas ni los profesionales que se hayan sub-especializado para hacer estos procedimientos.

Asimismo, Landrón mostró preocupación por la cantidad de pacientes que fueron trasladados al centro de salud por heridas de armas blancas, de fuego y por accidentes de tránsito que participaron el fin de semana pasado en el carnaval del municipio de Santo Domingo Norte; por lo que reiteró su llamado a la población y especialmente a los conductores de motocicletas y vehículos de cuatro ruedas, respetar las señales de tránsito.

