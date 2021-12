Director del Infotep insta a dominicanos a formarse para fortalecer sector de la construcción

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), junto a la Asociación de Maestros Constructores de Obras Autorizados (Amacoa) y la Escuela de Capacitación Técnica en el Área de la Construcción, hicieron entrega de 15 certificados a igual número de participantes que se formaron como “Técnicos Maestro Constructor de Obras”.

Los graduandos, entre los cuales se destacan tres mujeres, recibieron un amplio programa de formación de más de 250 horas.

El acto fue presidido por Rafael Santos Badía, director general de INFOTEP; José Cedeño Davison, presidente de AMACOA y Julio Cesar Nivar, presidente del Consejo de la Escuela de Capacitación Técnica en el Área de la Construcción Ramón Isidro Ditrén Diaz.

Rafael Santos Badía, director general del INFOTEP, dijo que la industria de la construcción es uno de los sectores más florecientes de la economía nacional, por lo que instó a los dominicanos a prepararse y formarse para trabajar en ella y fortalecer el sector.

“Si no despertamos, si no formamos a los recursos humanos y si no miramos el futuro con otros ojos, el sector de la construcción se puede convertir en un área de desempleo para los dominicanos, ya que esas plazas serían ocupadas por extranjeros, los cuales muchas veces no tienen la preparación necesaria para laborar como maestros constructores”, afirmó el director del INFOTEP.

Santos Badía explicó que una estructura que no cumpla con los parámetros, pudiera generar gastos adicionales al dueño del inmueble, pero, sobre todo, pone en riesgo la vida de las personas.

“El problema es más grave, pues el resultado de trabajar con mano de obra no cualificada es que las estructuras estén mal hechas, mal terminadas y además de lo que pierde el inversionista, está el peligro de que el inmueble pudiera colapsar. No podemos olvidar que vivimos en un país ubicado en la ruta de los huracanes y en medio de dos fallas que pueden producir terremotos”, enfatizó.

De su lado Julio Cesar Nivar y José Cedeño Davison, saludaron el apoyo dado por el INFOTEP, en la persona de Rafael Santos Badía, al tiempo de felicitar a los graduandos e instarlos a continuar esforzándose en su formación para que puedan ser entes más productivos, en beneficio de sus familias y del país.

En la actividad participaron Juan Matos director de la Regional Metropolitana del INFOTEP, el señor Jonathan Lora Mercedes, Leandra Ditrén Flores, secretario y vocal respectivamente de la escuela.

Antecedentes

A finales de enero de este año, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) sostuvo un encuentro con los principales representantes del sector de la construcción y funcionarios del Ministerio de la Presidencia, con el propósito de elaborar un plan para formar técnicos en las diferentes ocupaciones vinculadas a esa industria.

Las entidades del sector Construcción, que participaron fueron la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (ACOPROVI), la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción (FENTICOMMC), la Asociación de Maestros Constructores de Obras Autorizados (AMACOA) y Lanco Dominicana.

En este encuentro la entidad tripartita ofreció servicios de formación y capacitación, así como validación ocupacional para los obreros que hayan adquirido experiencia en el trabajo; pero también asesoría y asistencia técnica a las empresas del área.

Además, se anunció un programa que contempla veinticuatro ocupaciones, como albañilería, pintura, carpintería, ebanistería, plomería, instalaciones y mantenimiento eléctrico, mecánica automotriz y diésel, mantenimiento de edificios, jardinería y soldadura y herrería, entre otros.

