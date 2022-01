Director del INFOTEP afirma Abinader corrige injusticia afectaba 90 mil trabajadores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Rafael Santos Badía, saludó este lunes la iniciativa del presidente Luis Abinader, en la cual se nivelan los montos de los pensionados y jubilados del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) e indicó que se corrige injusticia que afectaba a más de 90 mil trabajadores.

Santos Badía detalló que esta medida anunciada por el mandatario refleja un compromiso asumido con centrales sindicales del país el pasado mes de mayo, durante la conmemoración del Día Internacional de Trabajo, realizada en INFOTEP.

El presidente Abinader anunció la nivelación a RD$10,000.00 mensuales, para todas las pensiones civiles que se encuentren por debajo de dicho monto, no solo para beneficiarios directos, sino también para aquellos que la reciben por concepto de sobrevivencia y los familiares de estos.

“Como se sabe, muchos de estos trabajadores no llegaron a completar las cotizaciones requeridas por ley, para ser elegibles para una pensión, por lo que no estaban pensionados a pesar de tener más de 200 y la edad requerida cuando fue liquidado el IDSS, o no la estaban recibiendo, por alguna razón inexplicable de pasados gobiernos, y hoy el presidente Luis Abinader corrige esta injusticia impactando a más de 90 mil trabajadores pensionados y policías”, afirmó Santos Badía.

Dijo también que con la medida el presidente Abinader demuestra que es un hombre “sensible”, que lleva a la práctica su proyecto de nación, con inclusión social, que no solo reconoce a los trabajadores ya retirados, sino que incluye a sus familiares cuando son los beneficiarios de dichas pensiones.

“Esta acción justa del presidente merece el reconocimiento de todos aquellos que tenemos la justicia social como una bandera y un norte en nuestro trabajo diario. Saludo a los trabajadores beneficiados, y a los humildes trabajadores públicos, que fueron los que edificaron la economía que disfrutamos hoy y que se encuentran en estado de retiro total”, precisó el director de INFOTEP.

El anuncio de Abinader se realizó en el salón Las Cariátides, del Palacio Nacional en un acto que contó con la presencia del ministro de Trabajo, Luis Miguel D Camps, de los presidentes de las centrales sindicales, Rafael Pepe Abreu, Jacobo Ramos y Gabriel del Río, así como también Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, entre otros.

Día del Trabajador

El pasado primero de mayo, en un encuentro auspiciado por Rafael Santos Badía en el INFOTEP, el presidente Abinader anunció que estaban estudiando fórmulas para elevar e igualar las pensiones de los extrabajadores del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), para que la compensación sea más solidaria y justa.

En ese encuentro estuvieron presentes Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS); Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), y Gabriel del Río Doñé, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), así como personas ligadas al movimiento sindical y miembros de los diferentes gremios que agrupan a los trabajadores.

Relacionado