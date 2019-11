Director del INABIMA exhorta a respetar las mujeres y frenar la violencia de género

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En ocasión de conmemorarse este lunes 25 de noviembre “el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”, el director del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), Yuri Rodríguez, llamó a los hombres a respetar a las mujeres, y pidió a las familias asumir el compromiso de educar sus hijos en esa dirección.

“Cada ciudadano debe asumir el compromiso de hablar con nuestros hombres y orientarlos para evitar los feminicidios. Y si alguno de nosotros se viera en una situación de inminente riesgo, tener la suficiente madurez para buscar ayuda”, manifestó Rodríguez.

El funcionario se refirió al tema al encabezar el encendido del árbol navideño de la institución donde aprovechó para expresar: “Es oportuno decirles a todos los hombres que trabajan en el INABIMA que deben respetar y valorar a las mujeres, ya que venimos de una mujer, nuestra madre”, refirió.

Añadió que la época navideña debe ser un tiempo de reflexión no solamente para pensar en el amor, la solidaridad y el perdón, sino también en todas esas féminas que lamentablemente en esta Navidad no estarán con sus seres queridos. “Hay muchas familias que no van a tener a sus mujeres, precisamente, en este tiempo, porque hombres han imposibilitado que eso suceda”, lamentó.

Resaltó que el en el área de Educación predominan las mujeres, ya que el 75% del cuerpo docente de República Dominicana está compuesto por mujeres, y en el INABIMA, la mayoría de los colaboradores también son de mujeres, lo que a su juicio, es bueno, porque evidencia el empoderamiento y conquistas de espacios de las féminas.

Recordó que el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1999, precisamente por un hecho abominable ocurrido en nuestro país, esto al referirse al asesinato en 1960 de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal por orden del tirano Rafael Leónidas Trujillo.

