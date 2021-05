Director del IAD aclara que institución no facilita equipos al Consorcio Azucarero Central

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Danilo Del Rosario, catalogó de “irresponsable y difamante” la denuncia realizada por varias organizaciones que manifiestan que esa institución da facilidades al Consorcio Azucarero Central (CAC), en la provincia Barahona.

Destacó que la entidad no tiene equipos en la referida zona y que, en caso de ser así, serían dedicados para la preparación de tierras de los campesinos.

“No tenemos equipos en Barahona, y si lo tuviésemos, nosotros no prestamos equipos a consorcios ni a aliados. Nosotros prestamos equipos a los agricultores asentados y a los pequeños y medianos productores que son los necesitados. Esa es una mala práctica que no se lleva a cabo en esta gestión de gobierno”, dijo el director del IAD al intervenir en el programa el Gobierno de la Mañana, transmitido por la emisora Z-101, donde fue hecha la denuncia.

A la vez, manifestó que en la entidad hay una gran escasez de maquinarias, motivo por el cual se hizo el plan de recuperación de estas a nivel nacional, para ver la mayor cantidad que se podía recuperar, las mismas se han devuelto bajo protocolo notarial, dando cuenta de que pertenecen a la institución.

En ese mismo orden, el funcionario aclaró que el Estado dominicano no puede decirle a un agricultor ya asentado lo que tiene que hacer con sus tierras, “ellos son libres de asociarse, son libres de producir lo que consideren conveniente, lo que no permite el IAD es que ningún consorcio le quite el derecho a la tierra, pueden hacer lo que quieran, menos transferirlas” manifestó.

Así mismo, se refirió al conflicto que hay sobre el río Masacre, el cual definió como grave, y un asunto de pura diplomacia y geopolítica, “no tenemos la potestad en esta institución para emitir un juicio ni calificación a esto, solamente podemos decir los daños que eso va a causar, pero confiamos en que una reunión bilateral entre el gobierno haitiano y el gobierno dominicano pueda resolver esto”, expresó Danilo Del Rosario.