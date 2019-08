Director del Hospital Materno Doctor Almánzar niegó oblige a empleados a asistir a actividades de Domínguez Brito

Comparte esta noticia

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El director del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar (HMRA), Rafael Draper, negó este viernes las acusaciones que hiciera un comunicador a través de un programa, donde lo acusa de que este obliga a sus empleados asistir actividades políticas.

Mihail García dijo en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, el cual se transmite por la plata forma digital El Nuevo Diario, que el galeno exige a su personal participar en actividades del aspirante presidencial por Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito.

“No es mi manera de actuar, siempre he hablado claro y le he expresado a los colaboradores de este centro de salud que no es obligatorio acudir al acto, que todo el que tenga otra simpatía política o no quiera asistir, está en todo su derecho de no hacerlo”, manifestó el doctor.

Sin embargo, durante la transmisión del programa el analista político expuso que le llegó informes de que “el doctor Rafael Draper ha enviado a todos los empleados del hospital que dirige, comunicaciones verbales de que tienen que asistir de manera obligatoria a la actividad de Francisco Domínguez Brito y que va a hacer pase de lista en el lugar”, información que el director niega rotundamente.

Anuncios

Relacionado