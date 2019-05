Director del hospital Jaime Mota dice fotos de cocina no corresponden con la realidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del Hospital Jaime Mota, doctor Santo Arsenio Beltré Féliz, aclaró este jueves que las fotografías de la cocina de ese centro que se muestran en condiciones deplorables corresponden a un área que está clausurada.

Dijo que la cocina actual del centro de salud ubicado en Barahona, se encuentra en buenas condiciones y que esas fotos “no coincide con la realidad”.

“Allá no hay cucarachas, no hay ratas, no hay nada de eso. Nosotros hacemos un operativo de limpieza cada quince días consecutivo con todo el personal de limpieza. Esas fotos no coinciden con la cocina actual”, dijo Beltré Féliz.

El doctor explicó que “la cocina que está funcionando es una que hicieron unos herreros, pero no es esa que aparece en las fotos”.

“Es una donde aparece una señora donde hay dos estufas, dos estufas que parecen industriales, esa sí es la cocina que está funcionando, pero donde él tiró las fotos no. El lado donde él tiró las fotos no está operando, esa es la cocina vieja, que hace como 20 años de eso, incluso son unos freezer viejos que están incrustado en la pared como si fuera para almacenar carne, esa no es la cocina que está en uso, esa cocina en la que él tiró fotos está en desuso”.

Médicos y empleados que laboran en diversas áreas del hospital regional universitario Jaime Mota denunciaron que preparan sus alimentos en la cocina del centro de este centro de salud entre la insalubridad, “ratas” y “cucarachas”, por lo que pidieron a Salud Publica clausurarla por la falta de higiene.

