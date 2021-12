Director del COE: “Yo voy a hacer todo lo posible para que Abinader continúe más allá del 2024”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez García, sostuvo este lunes de manera enérgica que hará todo lo posible para que el presidente Luis Abinader mantenga el poder más allá del 2024, cuando termina su gestión gubernamental.

Méndez manifestó que el mandatario lo ha distinguido y lo seguirá apoyando para que “continúe y lo haga bien”, al tiempo de indicar que aunque no hizo nada para que Abinader llegara al poder en el 2020, lo hará para que permanezca.

“El tema de muchas personas es que como entienden que yo no soy político, o no hice nada para que el llegara ahí, yo no soy parte de su equipo”, puntualizó el general Méndez García, quien hasta la fecha no se había manifestado abiertamente a favor de ningún partido o dirigente político.

Durante una entrevista en el programa Hoy Mismo, dijo que “amor con amor de paga” e insistió en su apoyo en una eventual campaña de reelección en los comicios de 2024.

