Director del COE revela devuelve RD$5 millones de siete recibido de Abinader para combatir fiebre porcina

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, reveló e que el presidente Luis Abinader le entregó RD$ 7 millones para combatir la fiebre porcina en el país, y que hace varias semanas devolvió RD$ 5 millones de esa cantidad, porque no los necesitaba.

“Se lo devolví. Con el tema de los recursos hay que tener cuidado. Primero, hay un presidente que ha confiado en mí, que yo no lo puedo defraudar. ¿Y cómo yo le salgo ahora a la población, que me ha apoyado prácticamente al unísono, que Méndez le dieron un dinero y se lo embolsilló? Tendría que mudarme de aquí o ponerme una capucha”, expresó al ser entrevistado en el programa Más Roberto, por el canal 11.

“Hay cosas con las que usted no puede jugar, y es con los recursos. Los recursos que usted no vaya a utilizar, si ya usted cumplió con la misión y usted no tiene que utilizar esos recursos, devuélvalos que no son suyos, porque hay un presidente que te dejó ahí porque creyó en ti; hay una población que pidió a gritos que yo estuviera ahí, entonces yo no puedo salir a la población que yo me robé 5 millones”, agregó.

Méndez García no quiso revelar lo que le dijo Abinader tras la devolución del dinero, por respeto hacia “lo que uno conversa con un presidente”.

Él generó un revuelo mediático tras colarse un video que le envió a su esposa, donde le hizo una declaratoria de amor. Por cierto, dice que no le da mente a los decires de la gente que no respeta la privacidad ajena.

La política

Aunque piensa seguir su vida normal ahora que es civil, dejó abierta la posibilidad de incursionar en política y hasta de candidatearse, pues aún falta mucho tiempo para las elecciones de 2024.

En ese sentido, destaca que ahora es civil y puede elegir y ser elegido.-

