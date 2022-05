Director Defensa Pública asegura cárceles del país son escuelas del delito 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El director de la Oficina de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, aseguró que los privados de libertad jamás se reinsertaran a la sociedad sino los educan, sosteniendo que allí existe la verdadera escuela del delito.

Estas afirmaciones fueron ofrecidas durante el informe de las condiciones de detención y de prisión en las cárceles del país, alegando que la delincuencia no se acabará mientras exista el sistema penitenciario deplorable.

“¿Cómo no van a reincidir en el delito si no se les educa, sino se tratan, si no le ofrecen trabajo, sino se le muestra que son importantes, sino lo estigmatizan, sino se confía en ellos, sino lo preparan para la reinserción social?”, se preguntó Valentín durante su ponencia sobre las condiciones en las que le dan libertad a un procesado.

Además, sostuvo que la sociedad tiene que luchar para que brindarle a un ciudadano en conflicto con la ley un trato digno, entonces, no se le puede ofrecer la oportunidad que el Estado dominicano les niega.

Amplió, que el sistema de justicia debe trabajar muy de lleno el problema carcelario, asegurando que la procuradora General de la República, Miriam German Brito, tiene interés en sanear las cárceles del país, especialmente esos modelos tradicionales, que existen todavía 19.

“Es importante que cambiemos la cara de los centros penitenciarios, porque es imposible que los reos se rehabiliten y reeduquen, sino le brindamos la oportunidad”, manifestó.

Relacionado