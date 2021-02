Director de SeNaSa es reconocido por la alcaldía del DN por su trayectoria y logros profesionales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Dr. Santiago Hazim, fue reconocido este jueves por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, como Munícipe Distinguido de la Ciudad de Santo Domingo por su trayectoria como médico, logros profesionales y el trabajo realizado desde que asumió sus funciones públicas en beneficio de los más necesitados.

La entrega del reconocimiento, el cual se sustenta en la Resolución No. 61/2020, fue realizado en el Palacio Consistorial ubicado en el Parque Colón, en Santo Domingo, donde la alcaldesa del Distrito Nacional manifestó que el Dr. Hazim es un hombre noble, trabajador, honesto, familiar, íntegro y preparado, quien ha entregado mucho al país y lo seguirá haciendo, indica un comunicado de prensa.

“Reconocerte a ti como Munícipe Distinguido de la Ciudad de Santo Domingo es para mí un gran honor y un orgullo. Eres el ejemplo de que encontramos personas que nos confirman que vale la pena el esfuerzo. Lo que hemos podido hacer gracias a tu intervención y por decisión del presidente es mejorar la calidad de vida de la gente, garantizándoles un acceso digno a los servicios de salud”, expresó la alcaldesa del Distrito Nacional.

En tanto, el Dr. Santiago Hazim precisó que “durante muchos años he pertenecido, apoyado y acompañado a personas a recibir reconocimientos, y en esta ocasión me toca a mí sentir la sensación gratificante de ser reconocido por algo que durante toda la vida he hecho de corazón y no por una obligación, porque Dios puso en mis manos más de lo que pude imaginar”.

“He ayudado a muchas personas voluntaria e involuntariamente con mi trabajo como médico, y Dios es tan grande que puso al presidente Luis Abinader a colocarme en un puesto dentro del tren gubernamental para poder ayudar a las personas que más lo necesitan y llevarles ese apoyo en salud, porque nada se puede hacer en el mundo si no contamos con buena salud”, añadió el director ejecutivo de SeNaSa.

El Dr. Santiago Hazim fue reconocido como Munícipe Distinguido de la Ciudad de Santo Domingo por ser ortopeda, traumatólogo y director ejecutivo de SeNaSa.

Además, desde que asumió funciones públicas, ha facilitado que muchos ciudadanos del Distrito Nacional tengan acceso al Sistema de Salud, y ha entregado permanentemente equipos y personal para los operativos que lidera la Alcaldía del Distrito Nacional.