Director de Residencias Médicas solicita investigación sobre alegada acusación difamatoria en su contra

EL NUEVO DIARIO, SÁNCHEZ RAMÍREZ.- El director general de Residencias Médicas, doctor Hilario Reyes Pérez, solicitó al ministro de Salud Pública una investigación con relación a un vídeo que circula en las redes sociales, donde una persona, a quién dice no conocer, le acusa de supuestamente haberle exigido a un hijo la suma de 200 mil pesos, por un examen impartido por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El vídeo, que circula en las redes sociales, fue realizado por un señor identificado solo como Juan De Dios, quien acusa al profesional de la salud de alegada extorsión, al examinar a su hijo identificado como Joel De Dios, quien alegadamente es recién graduado como médico.

Reyes Pérez pidió a las altas instancias del Ministerio de Salud Pública para que abra una investigación con relación a los hechos, donde se exijan las pruebas que sustenten las acusaciones realizadas por el denunciante.

Comunicado íntegro del Doctor Hilario Reyes Pérez

Doctor Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes

Ministro de Salud Pública

Distinguido señor ministro:

Hace exactamente dos días, circula por las redes un video acusatorio y difamatorio hacia mi persona, en donde un señor, a quien no conozco ni he visto nunca, me acusa de haberle pedido a su hijo, a quien tampoco conozco, la suma de 200,000 pesos dominicanos en Residencias Médicas por un examen impartido por la Universidad Autónoma de Santo Domingo el día 28 de marzo. Aunque soy el Director General de Residencias Médicas, nunca participé en la elaboración de los exámenes; mi única participación fue hacer acto de presencia el día del mismo.

Señor Ministro, solicito, salvo su más alto criterio, una investigación a fondo de esa acusación. La persona que me acusa, debe presentar pruebas, decir qué día y hora fue al Ministerio y se reunió conmigo.

El Ministerio cuenta con cámaras de seguridad en donde se podrá buscar hora y fecha exacta del día en que, supuestamente el señor, afirma ocurrió el hecho.

El señor alega que aún disfruto de mi pensión, la cual ha estado en pausa desde que ocupo el cargo de Director de Residencias Médicas. Espero que la persona que me difama, así como se tomó su tiempo para hablar mal de mi, se tome su tiempo para limpiar mi honor, única herencia que tengo para dejarle a mi familia y a mis 4 hijos, y no permitiré que, por acusaciones falsas y claramente difamatorias, mi nombre quede por el suelo.

En lo concerniente a usted, señor Ministro, estoy a su entera disposición para que se haga la investigación del caso, y estoy más que agradecido por el trato que usted me ha dispensado, resaltó con estas letras íntegras en su solicitud de investigación al Ministro de Salud Pública.

Según expresó el doctor, en las próximas horas se tomarán una serie de medidas legales a través de sus abogados, esto a los fines de establecer responsabilidades ante las acusaciones, que dice son difamatorias en su contra y a la vez de aclarar que su nombre nunca ha sido, ni será manchado.