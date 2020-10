Director de Presupuesto advierte postergación Pacto Fiscal obliga colocar impuestos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, advirtió este lunes que el establecimiento de nuevos gravámenes es obligatorio, debido a la negativa del pasado gobierno para iniciar el Pacto Fiscal en el año 2015, como correspondía según los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo-END2030-.

José Rijo explicó, de acuerdo a un comunicado, que no es posible armar una ley General de Presupuesto con un ingreso que no cubre siquiera las partidas a Educación, Salud y el pago de los intereses de la deuda, producto de las recaudaciones deficitarias por no contar con el pacto fiscal y la baja en la producción que impone la pandemia del COVID-19.

“No es posible que con un ingreso de 628 mil millones de pesos se tenga que cubrir 195 mil millones para cumplir con el 4% de Educación, invertir 107 mil millones en salud y tener que cubrir los servicios de la deuda, equivalentes a 185 mil millones de pesos de intereses y 146 mil millones de pesos de aplicaciones financieras”, enfatizó Rijo Presbot.

Al participar en el programa Consensuando, el cual es conducido por Gustavo Sánchez y Víctor D´ Aza y transmitido cada semana por el canal 19 de Cinevisión, el titular de Presupuesto fue enfático en señalar que el manejo irresponsable por parte de las pasadas autoridades, que no le permitió cumplir con lo estipulado en la Estrategia Nacional de Desarrollo e iniciar el pacto fiscal en el año 2015, “es lo que ha mermado los ingresos del Estado”, lo que se traduce en una baja en la recaudación y una disminución en la presión tributaria, ya según afirmó, pusieron sus ambiciones políticas por encima de las expectativas de crecimiento de la nación, “al postergar el Pacto para no afectar su proyecto reeleccionista”

“Esos cuatro compromisos representan 633 mil millones de pesos y nada más tenemos 628 mil millones, entonces, ¿qué hacemos con los poderes del Estado que representan más de 22 mil millones de pesos? Si aún debemos buscar cinco mil millones para satisfacer solo esas cifras”, insistió Rijo.

“No fueron capaces por 12 años, de eliminar, reducir, modificar y actualizar todas las leyes que tienen porciento fijo”, exclamó así Presbot, por la interrogante que cada año acompaña a las partidas que la ley establece para los poderes del Estado y las instituciones descentralizadas.

Ante la pregunta de D´Aza, Rijo plantea dos maneras de resolver la actual situación económica del país: “necesariamente buscando más ingresos, o con más deudas”, al tiempo que advierte que el endeudamiento provocaría un déficit de más de 5.4% del Producto Interno Bruto (PIB), pero que por la deuda que se viene sosteniendo el país estaría imposibilitado de acudir a los mercados internacionales si se presenta con un déficit por encima de un tres por ciento.

“Para bajar a un tres por ciento, entonces, habría que aumentar los ingresos o reducir gastos, siendo este último muy cuesta arriba, porque habría que reducirle a todas las instituciones”, aseguró.

El servidor público defendió la eficientización del gasto, al explicar que al eliminar las botellas, las partidas que estaban asignadas para esos fines serán usadas para el pago del 30% a las enfermeras, bioanalistas y médicos, además, para el incremento salarial a los policías, que tanto tiempo han esperado esa promesa del presidente Luis Abinader.

Al cuestionamiento de la inversión para el desarrollo de las provincias y los municipios del país, aclaró que la distribución se realiza por la densidad poblacional de cada región, resaltando la asignación de mil 700 millones a los ayuntamientos, monto que los lleva a un total de 20 mil 700 millones, equivalente a un 3.3%.

El profesor en economía valoró el retiro de los impuestos incluidos en la pieza entregada al Congreso Nacional por el presidente Abinader, al tiempo que aclaró que de las negociaciones por la solicitud del adelanto de impuestos a la Barrick Gold, por parte del Estado dominicano, no conoce los fundamentos, ya que es competencia de Hacienda.