Director de PedidosYa recibe el Big Young Award de Cannes Lions RD

EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO.– Iván Valdez, Managing Director de PedidosYa para República Dominicana, obtuvo este lunes el premio “Big Young Award”, con el que Cannes Lions RD reconoce, por primera vez, los logros y aportes de los jóvenes empresarios a la industria dominicana.

The Big Young Award es un reconocimiento para jóvenes hasta 40 años por logros y aportes relevantes a la industria en el país. Cannes Lions tiene 16 años impulsando la nueva generación y en esta ocasión la premió, escogiendo a Valdez en su primera entrega.

En la misma entrega fueron también reconocidos la Sra. Ligia Bonetti como “Person of the Year” y Cervecería Nacional Dominicana como empresa “Marketer of the Year”.

PedidosYa ha logrado ampliar la cobertura a las 32 provincias del país, llevando cada vez más cerca de todos los dominicanos el servicio de delivery online líder de República Dominicana. La empresa es pionera y líder en el Q-Commerce (siglas de «Quick Commerce») que es la evolución del E-Commerce, logrando materializar entregas de supermercados, farmacias, bebidas, entre otras, en tiempos reducidos.

Asimismo, la compañía lanzó PedidosYa Market, el primer supermercado 100% online con entregas en hasta 10 minutos. Actualmente PedidosYa Market cuenta con presencia en las provincias Santo Domingo, Santiago, La Vega, La Romana y próximamente San Francisco de Macorís.

Uno de los logros que más enorgullecen a la empresa en 2021, es poder brindar un sustento económico a las más de tres mil familias que obtienen sus ingresos como socios entregadores, y brindarles servicios a más de cinco mil comercios afiliados cuyos ingresos dependen en gran proporción de las ventas vía delivery, explicó Valdez.

Sobre el premio

Durante 16 años, Cannes Lions Dominicana ha reconocido los aportes de las personas y empresas al desarrollo de la industria nacional, siendo este el primer año en el que reconocen a jóvenes menores de 40 años de edad como The Big Young Award. Para obtener el premio, los candidatos son nominados por el equipo organizador y elegidos mediante el voto de pasados ganadores de “Person of the year”, así como competidores de las demás categorías del Cannes Lions Award.

Éxito de PedidosYa en Latinoamerica

PedidosYa es una empresa Latinoamericana que inicia sus operaciones en República Dominicana por medio de una alianza con DeliveryRD. PedidosYa no sólo ha logrado un gran éxito en República Dominicana, sino en toda Latinoamérica, siendo considerada la empresa líder de toda la región.

Desde que iniciaron sus operaciones en el año 2009, la empresa de delivery online ha ido evolucionando y actualmente tiene presencia en 15 países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica. El Salvador, Guatemala, Venezuela, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Actualmente cuentan con más de 102 mil Partners, más de 50 mil repartidores y unos 5 mil empleados que laboran en las oficinas de PedidosYa.

