Director de la OMSA lanza primera bola previo al juego Gigantes y Licey

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Radhamés González, realizó este martes el lanzamiento de la primera bola previo al partido entre Gigantes del Cibao y Tigres del Licey, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Radhamés González dijo sentirse agradecido por la oportunidad, aunque de manera jocosa resaltó que le hubiera gustado participar de un juego de Los Leones del Escogido, equipo que apoya.

Manifestó, además, su compromiso de seguir apoyando el deporte en el país.

“Todo el que me conoce sabe que siempre me he identificado con el deporte, por lo que siempre estoy dispuesto a contribuir para su desarrollo”, indicó.

Para el partido, denominado el “Día de la OMSA”, se reservaron varios asientos para que las y los colaboradores de la entidad de transporte público pudieran disfrutar del juego que inició a las 7:15pm.

OMSA garantizará transporte durante Serie del Caribe

Previo a esta participación, González recibió en su despacho al presidente de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom), Vitelio Mejía Ortiz, quien le planteó su interés de unir esfuerzos para facilitarle transporte a los fanáticos de la Serie del Caribe 2022, programada para iniciar el próximo 28 de enero.

Durante el encuentro, el director de la OMSA se comprometió a ofrecer servicio especial de transporte a los fanáticos que asistan al Estadio Quisqueya Juan Marichal durante la celebración de la Serie del Caribe 2022, evento que reunirá representaciones de México, Venezuela, Puerto Rico, Colombia y Panamá.

Explicó que eso es con la finalidad de que los fanáticos puedan llegar y salir del Estadio Quisqueya de manera práctica, segura y económica, “como lo hacían durante la pelota invernal tras el convenio firmado entra la OMSA y Lidom”.

