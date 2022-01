Director de la DGDC afirma presidente Abinader administra el Estado siguiendo ejemplo de Duarte

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El titular de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), Eléxido Paula Liranzo, afirmó este lunes que la transparencia con que el presidente de la República, Luis Abinader, maneja la Administración Pública “es hoy el más fiel ejemplo del pensamiento y la doctrina del patricio Juan Pablo Duarte”.

Paula Liranzo llamó a dominicanos de buen corazón a emular el ejemplo de dominicanidad que dejaron como legado los Padres de la Patria, alegando que es la mejor forma de seguir fortaleciendo la justicia, la libertad y la soberanía del país.

“Hoy desde la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, institución que se aproxima a cumplir 60 años de historia al servicio de las comunidades más necesitadas, creemos en los valores y principios éticos que como legado nos dejaron nuestros insignes padres de la Patria”, manifestó.

Resaltó que, sobre esos principios éticos y morales, el personal de la DGDC seguirá trabajando a favor de los marginados, siguiendo el ejemplo del manejo transparente en el uso de los fondos públicos que ofrece el presidente de la República, Luis Abinader.

Dijo que el presidente Abinader mantiene su firme postura de realizar un gobierno sin individualismo, bajo el legado de la centralización de la honorabilidad, “dando cátedra de ejemplo de que el Estado se puede manejar de manera transparente y sólida”.

Recordó en ese sentido, que el fundador de la República sin rencor, sin odio y sin retaliación dirigió de forma inteligente la creación de La Trinitaria, el proyecto de nación que forjó la independencia, al tiempo que agregó que “la Independencia no es una quimera, no es un sueño, no es idilio, no es un romance, es un hecho incontrovertible que nos hace falta defender”.

Dijo que hoy la peor dependencia es el individualismo, el egoísmo y la falta de honestidad.

“Este legado que nos está dando nuestro presidente debemos asumirlo con responsabilidad y dignidad, sobre todo aquellos que tenemos un compromiso con el Estado”. Que desde el gobierno podamos actuar apegados a la honestidad y a la pulcritud”, apuntó.

Vemos –siguió diciendo- cómo este gobierno acompaña a nuestros alcaldes y alcaldesas sin importar bandera política, entregando recientemente más de 4 millones de pesos a todos los ayuntamientos del país para que puedan cumplir con las demandas de obras, y eso debemos aplaudirlo”, indicó Eléxido Paula.

Paula Liranzo habló cuando depositaba una ofrenda floral en el Altar de la Patria, acompañado de ejecutivos y empleados de la DGDC, como parte de los actos conmemorativos del Mes de la Patria que se iniciaron el pasado 26 de enero, al conmemorarse el 209 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte.

“Son innegables los esfuerzos que despliega cada día el presidente Abinader para salvaguardar la soberanía del territorio dominicano frente a las amenazas propias de una nación que comparte esta isla caribeña, donde Duarte, Sánchez, Mella, Luperón y otros tantos sacrificaron su vida para defender la tierra que nos pertenece”, destacó.

El homenaje a los Padres de la Nacionalidad Dominicana incluyó un desfile desde la Puerta del Conde hasta el Mausoleo de los Padres de la Patria, donde la Banda de Música de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad tuvo a su cargo la interpretación de las gloriosas notas del Himno Nacional.

