Director de IATA critica restricciones “innecesarias” al transporte aéreo

Julio César Rivas

EL NUEVO DIARIO, BOSTON, EE.UU.- El director general de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh, declaró este martes a Efe que las restricciones “innecesarias” que mantienen los países al transporte internacional aéreo le costarán al sector este año 40.000 millones de dólares y retrasan la recuperación.

Durante una entrevista con Efe al final de la 77 asamblea general de IATA celebrada en Boston, EE.UU., Walsh señaló que los cierres de las fronteras ya no está justificados en estos momentos.

Walsh afirmó que es fácil defender que las pérdidas del sector, que en 2021 se calcula ascenderán a 51.000 millones de dólares, “se podrían haber reducido a entre 10.000 y 12.000 millones”.

“Porque muchas de las restricciones que están en marcha, que están evitando la recuperación de los viajes, no creo que estén justificadas” declaró, a la vez que acusó a los Gobiernos de ser el obstáculo para la recuperación de las aerolíneas.

“La recuperación de este problema no es una recuperación de la pandemia, es la recuperación de la respuesta de los Gobiernos a la pandemia. Y su respuesta está retrasando la recuperación de forma significante”, explicó.

Walsh, que hasta 2020 fue el consejero delegado de International Airlines Group (IAG), que agrupa a varias líneas aéreas europeas y se caracteriza por su franqueza, lo que a menudo causa polémica, dijo no entender la prohibición de Estados Unidos a aceptar viajeros procedentes de Europa.

“¿Por qué los europeos no pueden volar a Estados Unidos? ¿Cuál es la base científica para defender que los europeos no pueden cuando la gente de otras partes del mundo sí pueden? En Europa, los niveles de vacunación han sido mucho más elevados que en la mayoría de los países, y el nivel de transmisión del virus es bajo”, se preguntó.

“Ese es el problema que tenemos, que medidas que se podían defender cuando estábamos lidiando con algo desconocido ya no tienen sentido cuando tenemos información para entender mucho mejor el desafío que se encara”, continuó.

“De verdad, no creo que los cierres de fronteras que se mantienen en estos momentos estén justificados por una emergencia médica”, añadió.

Walsh también expresó su desconcierto ante “la confusión” que provoca la falta de coordinación de medidas entre países.

“¿Por qué incluso dentro de Europa hay interpretaciones diferentes de cuando un PCR o un test de antígenos debería ser administrado? Hay diferentes interpretaciones sobre la edad para hacer las pruebas. Uno pensaría que en una organización como la Unión Europea (UE) se alcanzaría el consenso sobre una posición común y de forma relativamente fácil”, dijo.

“Especialmente cuando la libertad de movimiento es una libertad fundamental de la UE. Es la base sobre la que se ha construido la UE. Y a pesar de eso la anulamos”, concluyó.

Walsh también criticó a los gestores de aeropuertos de todo el mundo: “muchos creen que tienen que recuperar todo el dinero perdido durante la pandemia ahora. Y no están considerando lo que eso significa para la relación que tienen con este sector”.

En su opinión “no pueden decir que son un socio y que están escuchando nuestras preocupaciones y que quieren trabajar con nosotros y luego subir sus precios un 90 %. Y la única razón por la que lo pueden hacer es porque saben que sus clientes están atrapados. Porque son un monopolio”, dijo.

Walsh también expresó su frustración por la falta de acuerdo para la ampliación del aeropuerto de Barcelona.

“Es frustrante porque Barcelona ha sido una destino al que todo el mundo quiere ir. El aeropuerto, que es fabuloso, ha sido un gran éxito. Pero la forma en que el aeropuerto está estructurado no es la más eficiente. Es decepcionante ver que no se ha llegado a un acuerdo sobre lo que hay que hacer”, dijo.

Walsh aprovechó para lanzar una advertencia a la ciudad y las autoridades españolas.

“Siempre me ha encantado el aeropuerto de Barcelona y me encanta Barcelona como ciudad. A veces la gente cree que lo que tienen es para siempre. Y no va a ser así, a menos que se toman medidas para asegurar y proteger el futuro”, dijo.

