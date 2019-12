Director de Embellecimiento celebra encuentro navideño con periodistas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-A propósito de la temporada navideña, el director de Embellecimiento, César López celebró un almuerzo con periodistas de medios televisivos, impresos, radiales y digitales, donde compartió de manera muy amena con estos profesionales.

López agradeció a los comunicadores por el apoyo brindado en sus respectivos medios por la difusión de los avances que ha experimentado esa dependencia durante su gestión, la cual ha sido transformada en un lugar acogedor y con elevada vocación de servicio.

Durante el encuentro fue notoria la impresión de los periodistas con relación a los cambios que se observan a simple vista en el entorno de Embellecimiento.

Algunos recordaron que anteriormente solo se hablaba de un vivero, mientras que ahora se trata de una institución apetecible, que ha salido del anonimato y se conoce ampliamente como resultado de la relación armoniosa de la actual gestión con los medios de comunicación.

Mientras que el ejecutivo resaltó los logros obtenidos, haciendo énfasis en los cambios impregnados en la estructura física y los recursos humanos, señalando que éstos últimos constituyen la parte medular de toda empresa, pública o privada.

Fue enfático al señalar que cuando se tiene la voluntad de hacer las cosas bien no es necesario tener un inmenso caudal económico; sino que cuando se le da un uso frugal al presupuesto, se pueden lograr grandes cosas, mientras que si no se tiene una buena planificación, los recursos pueden ser abundantes; mas no se logran resultados positivos.

López manifestó que a las empresas del Estado, los funcionarios no deben ir a buscar prebendas materiales y personales; quien tiene la intención de hacer esto, debe dedicarse a otras cosas.

“Los funcionarios públicos deben trabajar por el bienestar de la sociedad, por los humildes y las personas de escasos recursos”, precisó.

Agregó que los servidores del Estado, deben trabajar para cuidar la naturaleza, porque si no se ama la naturaleza, no se ama al ser humano y no hay vida.

Hizo mención a un texto de Juan Bosch, que dice que “un hombre con su fuerza colectiva es capaz de transformar la naturaleza”.

Dijo que cuando llegó a la institución esto era un establo, y decidió transformarla para un buen funcionamiento de la misma, a pesar del poco presupuesto que le asignan.

