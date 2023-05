Director de Egeda asegura RD prioriza la protección intelectual y audiovisual desde sus primeras Constituciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Nelson Jiménez, gerente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda Dominicana), aseguró que aunque resulta impactante para la mayoría de las personas, República Dominicana cuenta con leyes que protegen las obras intelectuales y audiovisuales desde sus primeras Constituciones.

Sin embargo, a pesar de su antigüedad, estas normas no eran de conocimiento de la sociedad ni de los agentes económicos relacionados con la creación de arte, hasta hace poco tiempo.

“La paradoja y eso se lo he planteado a varios especialistas, es que lo que aparecía en estas primeras leyes desde el siglo pasado hasta ahora, no se ha trasladado a la sociedad, no se ha trasladado a los agentes económicos, ni a los que de alguna manera tenemos que ver con creación de arte”, comentó.

Al ser entrevistado en el programa “Novedades”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Jiménez señaló que esta es la razón por la que en la actualidad, cuando se habla de propiedad intelectual, muchas personas se sorprenden o lo ven como algo muy técnico.

Por tanto, el gerente de Egeda Dominicana afirmó que es momento de asumir el tema de la propiedad intelectual y del derecho de autor, como algo normal que es parte fundamental de la creación de arte.

“Ya deberíamos saber de manera normal, sin mostrarnos sorprendidos por el tema del derecho de autor, sino que lo deberíamos asumir como algo que es parte del que se encuentra en este tipo de cosas”, expuso.

En tal sentido, invitó a los artistas a seguir de cerca la protección del producto de su intelecto, tras garantizar que República Dominicana cuenta con la legislación suficiente para lidiar con la mayoría de los temas que tienen que ver con resguardar las obras audiovisuales.

“En sentido general, en República Dominicana, el derecho de autor constitucionalmente y legalmente está perfectamente protegida, es decir, hay legislación suficiente para lidiar con la mayoría de los temas que tiene que ver con la protección de las obras audiovisuales», afianzó.

