Director de DP World felicita al presidente Luis Abinader

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo de DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem, felicitó este miércoles a Luis Abinader, por asumir su cargo como presidente de la República Dominicana.



En un mensaje que colgó en su cuenta de Twitter, Bin Sulayem escribió: “ Le deseo mucho éxito y espero con interés la oportunidad de asociarnos para ayudar a descubrir nuevas fuentes de crecimiento y prosperidad”.

El mandatario agradeció las felicitaciones y dijo estar en la disponibilidad de discutir nuevas oportunidades para el país.

“Gracias @ssulayem! Estamos abiertos a discutir cómo podemos contribuir a fomentar nuevas oportunidades en la República Dominicana para convertirnos en el HUB de las Américas”, contestó en Twitter.

DP World es líder mundial en soluciones de cadena de suministro global con sede en Dubai, especializado en logística de carga, operaciones de terminales portuarias, servicios marítimos y zonas francas.

Actualmente esa empresa tiene concesionado el Puerto Multimodal Caucedo, ubicado en Boca Chica.

Thank you @ssulayem ! We are open to discuss how we can contribute to foster new opportunities in the Dominican Republic to become the HUB of the Americas. https://t.co/i62jXMSP2L

— Luis Abinader (@luisabinader) August 20, 2020