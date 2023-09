Director de CTC destaca que más de 249 mil jóvenes han sido impactados durante su gestión

EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO.- El director general de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), Isidro Torres, destacó este miércoles que durante su gestión más de 249 mil jóvenes han sido impactados por esa entidad.

“En lo que llevamos en término de periodo de gestión, hemos impactado por encima de 249 mil jóvenes en estos tres años”, manifestó al ser preguntado sobre el tema.

Durante una rueda de prensa, Torres explicó que en el caso del impacto focalizado a jóvenes por parte de las licencias de de Trust for the Americas se habla de más de 20 mil jóvenes.

“Los cuales después de que agotan este proceso, pueden perfectamente pasar a otra institución de mayor nivel, a veces como el ITLA (Instituto Tecnológicos de las Américas), a veces se van a la universidad. Entonces tienen la base elemental en términos técnicos formativos que le permite a ellos asimilar con facilidad los próximos ciclos de su preparación”, especificó.

En ese sentido, Alexander Figueroa, director de Operaciones del Trust for the Americas, puntualizó que el trabajo que realizan junto a CTC trata de crear oportunidades económicas, educativas, así como de un trabajo inicial o una pasantía para los jóvenes de la comunidades donde se encuentra los centros.

Torres y Figueroa Chief se expresaron en esos términos durante una reunión entre miembros del CTC y Trust for the Americas, que fue llevada a cabo para afianzar los lazos colaborativos que tiene hace más de 10 años en beneficio de la población más vulnerable.

“Dentro de la estrategia de nuestro trabajo interinstitucional, mantenemos unos lazos de amistad, de vínculos interinstitucionales Trust for the Americas, que nos ha permitido capacitar más de 20 mil jóvenes en las diferentes acciones formativas, generalmente ellos auspician y al mismo tiempo hemos podido capacitar formadores de formadores”, especificó el director del CTC.

Para Torres esta colaboración ayuda a los Centros Tecnológicos Comunitarios en su programa para reducir la brecha digital del país y fomentar el desarrollo de habilidades tecnológicas de los jóvenes comunitarios.

A Figueroa lo acompañó, Quimey del Rio, senior Project Officer del proyecto Democratizando Innovación en las Américas (DIA) y Luz María Correa, project Manager. Los cuales visitaron al CTC en el marco del DIA Summit RD 2023, que consiste en reducir la brecha digital, de emprendimiento y de inducción al mercado laboral.

Sobre Trust for the Americas

El Trust for the Americas es una organización sin fines de lucro afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA). Establecido en 1997 para promover asociaciones públicas y privadas, The Trust ha implementado proyectos en 24 países y trabajado con más de 1000 organizaciones en la región.

Sus iniciativas buscan promover oportunidades educativas y económicas mientras promueven la inclusión social y económica de comunidades vulnerables en las Américas a través de alianzas con el sector público, privado y sin fines de lucro.

El Trust for the Americas es partner de Los Centros Tecnológicos Comunitarios desde hace más de 10 años dando grandes aportes a los CTC, a través de capacitaciones, aula virtual y licencias de Microsoft para los centros.