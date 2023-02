Director de Conape invita a denunciar maltratos a envejecientes ante entidad a la «hora que sea»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), José García Ramírez, invitó este viernes a denunciar ante la institución que dirige los casos de maltrato a envejecientes a la «hora que sea», ya que cuenta con una unidad que trabaja con esos asuntos las 24 horas del día.

«Nosotros tenemos un departamento de querellas, de conflictos y tenemos una fiscalía instalada en la unidad central de Conape, ubicada en la calle Santiago, donde se hacen investigación de todas la denuncias sobre el particular, a usted a los periodistas le pido que a cualquier denuncia, cualquier velación, cualquier violencia contra envejeciente, ustedes tiene el derecho de llamarnos a la hora que sea, que nosotros tenemos una unidad para recurrir y para ayudar durante las 24 horas», manifestó al ser abogado por la prensa en el Altar de la Patria

Tras lamentar que la Ley 352-98 no tiene sanción, García Ramírez aclaró que Conape no solo persiguen e investigan las denuncias si no que también lo sancionan dentro del margen de lo que les permite la ley.

El funcionario también destacó los logros y ayuda recibida por el gobierno de Luis Abinader.

El director de Conape se refirió en esos términos luego de encabezar el depositó de una ofrenda floral en el altar de la patria, en honor a los héroes y formadores de la República Dominicana.

En el lugar García Ramírez dijo que ese gesto simboliza el agradecimiento que los ciudadanos debemos a los forjadores de nuestra independencia por la lucha despedida para lograr el heroico hecho que nos devolvió el honor de la libertad de nuestra tierra.

El ejecutivo de Conape continuó diciendo que depositar esta ofrenda floral es mucho más que llevar flores al Altar de la Patria, más bien es reconocer el arrojo y el trabajo de estos héroes para liberar nuestra querida Quisqueya del dominio de fuerzas extranjeras.

Sostuvo que «honrando a los héroes de nuestra independencia, trabajamos para vivir en un país cada vez mejor integrando a los adultos mayores en los asuntos de la vida nacional, en el marco del nuevo modelo de asistencia que llevamos a cabo».

Como representantes y defensores de los envejecientes, nos sentimos profundamente agradecidos por la loable acción de los fundadores de nuestra república, en la que todos sus ciudadanos son portadores de los mismos derechos, resaltó.

«En el país, hay un millón 200 mil personas de 65 años o más y el 50 por ciento son envejecientes vulnerables, a quienes el Conape da respuestas efectivas y constantes, mediante asistencias sociales, acorde con las necesidades que cada uno requiere, acorde con la ley de protección al envejeciente 352-98», apuntó.

En este año 2023, 179 aniversario del nacimiento de esta valiente nación dominicana, levantamos con fe y esperanza, nuestra bandera e ideales, haciendo valer los derechos de los adultos mayores, en toda la geografía nacional, restituyéndole el valor y dignidad que les corresponden como ciudadanos.

Somos una institución, que cada día enarbola los ideales, de quienes soñaron con una patria libre soberana, justa y equitativa para todos, muy especialmente nuestros envejecientes.

«Es en este marco que venimos al altar de la patria, acompañados de adultos mayores y varios de nuestros colaboradores, a rendirles homenaje y ¡Loor a nuestros padres de la patria! y con ello, ¡justicia, servicio y equidad para nuestros adultos mayores! que representan la memoria histórica de la sociedad dominicana», finalizó.

Relacionado