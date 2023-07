Director de Cedimat revela alta incidencia de bronquitis y neumonía por aumento viral

EL NUEVO DIARIO, SANO DOMINGO. – El director del Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT), doctor Jorge Marte Báez, advirtió que se hace mandatorio vacunar a la población contra la influenza para afrontar el aumento de afecciones virales como consecuencia de las elevadas temperaturas y el cambio climático.

reveló la existencia de una alta incidencia de bronquitis y neumonía producidas por el virus.

El especialista de la medicina advirtió que la neumonía es la causa principal de muerte por los virus que circulan.

“A veces, una neumonía viral o una infección por uno de estos virus que te he mencionado, verbigracia la influenza, pueden curarse, desaparecer el virus y sin embargo el paciente sufrir una neumonía sobreañadida ahora por una bacteria”, argumentó.

El asesor médico del Poder Ejecutivo señaló que tradicionalmente la influenza es una afección respiratoria que con cierta frecuencia se complica con una neumonía bacteriana y a veces por bacterias muy agresivas, como el estafilococo, que tiene mucha más alta mortalidad.

“Pero además de que los propios virus pueden producir neumonía, que es una enfermedad de una mortalidad de alrededor de un 10% a los 30 días, es decir, que alrededor de un 10% de las personas que sufren neumonía en el primer mes mueren”, agregó.

Observó que, si se da seguimiento a las personas afectadas por neumonía en los últimos diez años, con una población control no afectada por la enfermedad, los que sufrieron la misma mueren más joven por diversas razones, especialmente de índole cardiovascular.

Plantea que la vacuna del virus sincitial respiratorio es más nueva a la que se prestaba menos atención, pero debido al aumento de la incidencia se debe ir pensando en ciertos grupos, no únicamente en la población infantil.

“La vacuna de influenza, desde hace dos décadas, es una vacuna mandatoria por la Organización Mundial de la Salud que hay que ponerse todos los años, desde dos años en adelante”, subrayó.

Sin embargo, sostuvo que en la práctica no se puede cumplir porque no alcanza tanta vacuna a nivel mundial.

“No hay dudas de que estamos viendo muchos más casos de lo habitual, de virus, sobre todo, de índole respiratorio, del Covid, de influenza, y tal vez virus sincitial respiratorio, serían los tres más frecuentes”, adujo.

El asesor médico del Poder Ejecutivo expuso que las elevadas temperaturas y el cambio climático están incidiendo en el aumento de los problemas respiratorios.

“Estamos viendo más casos, principalmente, por dos factores; primero por un cambio radical de las condiciones climáticas, hay varias partes del mundo donde se han roto los récords, tanto de elevadas temperaturas, los récords de todos los tipos, pero también de humedad importante”,

El neumólogo e intensivista planteó que el cambio climático producto del calentamiento global y una serie de razones de índole ambiental juegan un rol en el surgimiento de casos.

El galeno también atribuye el hecho de que se perciba un aumento a que muchos casos antes pasaban desapercibidos y no se diagnosticaban donde incluso pacientes podían fallecer.

Consideró que las enfermedades virales pueden ser prevenidas o disminuidas por vacunas.

El país no dispone de vacuna ambivalente contra el Covid-19

El neumólogo e internista Jorge Marte Báez afirmó que actualmente el país no dispone de la vacuna ambivalente contra el Covid-19.

Recordó que cuando comenzaron a salir las vacunas contra el coronavirus llevaban el nombre del fabricante, casi todas las cuales tenían métodos diferentes de manufacturas, pero un común denominador que eran monovalentes, para afrontar la cepa prevalente, como la delta y sus derivados.

“Desde hace ya más de un año que las infecciones por esas cepas del Covid han disminuido y casi han dejado de existir, y ómicron, sus variantes y subvariantes son las que están produciendo casi el 100% de las infecciones y ómicron no está cubierto por las vacunas de que disponemos”, significó.

Destacó la labor del gobierno del presidente Luis Abinader, trayendo al país una enorme cantidad de vacunas a tiempo. “Ahora esas vacunas ya no nos son útiles, necesitamos las vacunas ambivalentes y no creo que sea justo que se le exija al gobierno que cargue de nuevo pesado con el paquete de las vacunas ambivalentes, todas esas vacunas son producidas por farmacéuticas, casas comerciales, que tienen su representación en el país”, agregó.

Instó a que esas casas comerciales comiencen a traer los fármacos lo más pronto posible y que se garantice la vacunación general a nivel de SISALRIL y la Seguridad Social, para que los dominicanos sean inmunizados con la nueva vacuna.

“La vacuna de la que disponemos realmente no es efectiva para la cepa actual del Covid, por suerte, aunque muy contagiosa, es leve, y aunque después de varios meses de no tener un caso hospitalizado, tenemos algunos cuantos”, adujo.

No obstante, dijo que la tasa de mortalidad es muy baja, pero aún así hace falta la vacuna ambivalente.

“Hay una enorme cantidad de médicos que dicen ser especialistas sin haber cursado una especialidad”

El doctor Jorge Marte Báez, director del CEDIMAT, neumólogo, intensivista e internista, reveló que en el país hay una enorme cantidad de médicos que dicen ser especialistas de una especialidad que realmente no han cursado.

“Aquí hay una enorme cantidad de médicos, nombres conocidos, que dicen ser especialistas en una especialidad que realmente no han cursado”, adujo, tras observar que hay que tener un título para tales fines.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, Marte Báez aseguró que presidentes de sociedades médicas especializadas no han sido especialistas de las entidades que han dirigido.

El galeno señaló que el especialista en una rama de la medicina debe completar una residencia, que es el internamiento de posgrado o ir más allá de hacer una subespecialidad.

“Aquí hay muchísimos médicos que salen al extranjero unos meses y vienen y se declaran especialistas en tal o cual cosa, sin ser cierto”, enfatizó.

Marte Báez deploró que en el país no hay tradición de un inventario de un lugar, físico o en línea, que se pueda comprobar la veracidad o no de las credenciales de un médico.

Especificó que en los Estados Unidos una persona puede verificar si una persona se graduó de médico y establecer si ciertamente ha cursado una especialidad.

Al referirse al plazo dado por Salud Pública dado a personas para que se pongan al día con sus documentos que lo acrediten como médico, dijo que alguna gente ha protestado consignando que no debe darse ningún tiempo porque una persona que no es médico ni especialista no puede ponerse al día.

“Alguna gente ha protestado diciendo que no debe darse ningún plazo, sino que el que está cometiendo un delito y alguien atrapado in fraganti cometiendo un robo no se le dice yo te voy a dar un plazo de tres meses para que dejes de robar”, contextualiza.

Sin embargo, consideró razonable la medida de las autoridades y destacó que por primera vez se ve un interés oficial por poner la casa en orden en el sistema de salud.

Significó que nunca se ha producido un proceso de fiscalización de personas que actúan violentando las normas, haciéndose pasar como profesional de la medicina.

Recordó que producto de una investigación hecha por Nuria Piera, la población se ha enterado de que muchos profesionales de diversas ramas practican el ejercicio ilegalmente, por no ser graduados ni tener un título que lo acredite.

“Realmente lo conoce la población en general ahora, eso siempre ha existido, lamentablemente nunca se ha hecho un esfuerzo por investigar, descubrir y castigar aquel que esté ejerciendo una profesión sin título o sin exequátur, que es la licencia profesional que debe entregar el Estado para el libre ejercicio de esa profesión”, agregó.

Dice cáncer de pulmón cobra mayor letalidad que el de próstata, colon y mama

El director de CEDIMAT, doctor Jorge Marte Báez, reveló que el cáncer de pulmón, sin ser el más frecuente que existe, genera más muertes cada año que el cáncer de próstata, el de colon y el de mama.

Recalcó que el cáncer de pulmón es el tercero más frecuente en las personas, pero mueren más afectados por esta enfermedad que las tres antes mencionadas conjuntamente.

Marte Báez definió como extremadamente letal el cáncer de pulmón, contra el cual cada día se encuentran más herramientas de lucha, pero de los más frecuentes es el que se asocia a mayor mortalidad.

“Interesantemente, hay dos cánceres más frecuentes, tercero o cuarto, cáncer de mama, cáncer de próstata y el cáncer de colon, en ambos sexos, son más frecuentes que el cáncer de pulmón, sin embargo, cada año mueren muchas más personas por cáncer de pulmón que por los otros tres juntos”, precisó.

Afirmó que los problemas pulmonares son muy frecuentes en la práctica de la medicina interna como en la de cuidados intensivos.

Indicó que la causa más frecuente con que una persona acude a un médico internista es la tos o diversos tipos de dolores, como de espalda, cabeza, musculares y articular.

Mientras que un intensivista implica que el paciente está gravemente enfermo y que ha sufrido un trauma, por accidente, herida de bala, arma blanca o tiene una infección severa, entre otros.

