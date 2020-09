Director aeroportuario y García Archibald conversan con periodistas que cubren el AILA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, AEROPUERTO LAS AMÉRICAS.- El director del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo, y el director de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la República, Daniel García Archibald, resaltaron el trabajo y aportes que realizan los representantes de medios de comunicación, que cubren la fuente informativa de esta terminal aérea en beneficio de la aviación comercial del país.

En visita realizada a los representantes de medios del aeropuerto Las Américas, tanto Pichardo como Archibald consideraron que una buena relación entre la prensa y los funcionarios del sector aeroportuario se refleja en beneficio de los usuarios de los aeropuertos internacionales del país.

“Me he sentido más comprometido, porque un amigo como Daniel García Archibald me expresó, no solo con el cariño, sino también con la nostalgia de acompañarme en esta visita a los periodistas del aeropuerto Las Américas, ya que por años cubrió esa fuente del aeropuerto para diferentes medios de comunicación”, expuso Pichardo.

“Ustedes pueden contar con nosotros como aliados y les aseguro que las puertas de mi despacho estarán siempre abiertas para cualquier inquietud o sugerencia suyas”, sostuvo el director del Departamento Aeroportuario.

El funcionario hizo énfasis en que el director de Comunicación y Prensa de la Presidencia, García Archibald, le dijo a raíz de su designación el interés personal de él de acompañarlo a una reunión con los periodistas del aeropuerto, con los que mantiene excelente relación desde hace tiempo.

“Yo creo que Daniel tiene un sentimiento especial con los reporteros del aeropuerto, al recordar los primeros años de su carrera periodística cuando cubrió las incidencias noticiosas en ese aeropuerto”, explicó el funcionario.

Pichardo indicó que se siente agradecido por el respaldo que, hasta ahora, les han brindado los medios de comunicaciones en su corta estadía, como director ejecutivo del Departamento Aeroportuario.