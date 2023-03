Director ADESS advierte dejarán de negociar con comerciantes se confabulen con clonadores de tarjetas

EL NUEVO DIARIO, MOCA, ESPAILLAT.- El director general de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), Catalino (Freddy) Correa Hiciano, advirtió a los comerciantes adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) que todo aquel que se confabule con delincuentes, miembros de las bandas dedicadas a clonar las tarjetas de los programas sociales, será expulsado del sistema de protección social y sometido a la acción de la justicia.

Catalino Correa coincidió con el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, al afirmar que para poder sustraer los fondos de los subsidios de las personas beneficiarias, por medio a la clonación de las tarjetas, debe existir un verifone como la principal herramienta del fraude, y la complicidad del titular de ese dispositivo tecnológico.

“No es posible que un colmado que vende entre 17 y 30 mil pesos diarios en tres o cuatro días te transe ocho millones de pesos, y sabemos que el Reglamento está un poco flojo y que es permisivo, pero nosotros tomaremos las decisiones administrativas que haya que tomar y el comerciante que se preste a confabularse con esos delincuentes que andan ahí, ofreciendo un 50% de lo robado, ese no volverá a tener verifone jamás”, advirtió el director general de la ADESS.

El funcionario habló en estos términos al encabezar dos reuniones con comerciantes afiliados a la Red de Abastecimiento Social ubicados en las provincias Espaillat y Duarte, respectivamente, a quienes calificó de aliados y solicitó su apoyo denunciando a los delincuentes que les hagan propuestas para robar los fondos de los programas de protección social.

El titular de la ADESS calificó a los colmaderos y a los detallistas como hombres y mujeres consagrados al trabajo y como promotores directos del bienestar en sus comunidades, ya que circunstancialmente, sirven como apoyo económico de las familias más vulnerables de sus barrios o sectores.

“A nosotros no nos gustaría que ustedes nos miren mal, ya que son nuestros aliados directos, pero existen algunos que, distintos a la gran mayoría de ustedes, quieren obtener el dinero fácil y sin esfuerzo, por lo que se dejan influenciar de delincuentes que tocan sus puertas, por ellos les he dicho a Iván y a todos los presidentes de las federaciones que no me llamen cuando alguno se preste para que esos viejitos no reciban los fondos que el gobierno destina para su bienestar”, sostuvo Correa.

El director de Subsidios Sociales informó que la entidad a su cargo posee un equipo humano especializado para dar seguimiento a todas las transacciones que generen alarma, de igual forma, comunicó a los comerciantes que la fecha de pago del subsidio Aliméntate caerá un día fijo en el mes y que gestionará con las entidades de intermediación financiera para que a los comercios que demuestren un comportamiento transparente les sea reducido el tiempo establecido para recibir sus pagos.

De su lado, Iván García invitó a los comerciantes a ser vigilantes en contra de los delincuentes cibernautas que dañan la imagen de sus negocios y a proteger el intercambio comercial creado para beneficiar a las familias de más bajos recursos económicos.

El director de la ADESS explicó, que los encuentros con el sector comercial afiliado a la RAS se harán a nivel nacional, para solucionar inconvenientes que se presentan en los procesos de transferencia de los fondos a los subsidios, debido a que la encomienda del presidente Luis Abinader es “que cada peso de los más de 3 mil 500 millones destinados mensualmente a los programas de protección social llegue a cada familia en situación de vulnerabilidad y pobreza”.

En las reuniones realizadas en las sedes de las asociaciones de mayoristas de Moca y San Francisco participaron, además, el asesor del Poder Ejecutivo, Andrés Bautista; los presidentes de ASOMAPROM y ASOMASAN, Ramón Antonio García y Rafael Soriano; el director de Operaciones de la ADESS, Maxcys Quezada y el encargado de la RAS, Carlos Manuel Ortega; entre otras personalidades y líderes comunitarios de ambas provincias.

