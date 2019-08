Directivos, fanáticos y periodistas reciben a los medallistas de los Juegos Panamericanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA.- Un grupo amplio de atletas fueron recibidos por una gran multitud en su retorno al país luego de la excelente participación en los XVIII Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Algunas de las jugadoras de la selección dominicana de voleibol y algunas karatecas le dieron un valor especial a esta medalla dorada.

“Estoy muy feliz, ha sido una hermosa bienvenida algo que verdaderamente no esperábamos y nos sentimos súper contentas por haberle dado ese triunfo a la República Dominicana”, dijo la nombrada MVP del torneo de voleibol femenino en los Juegos Panamericanos, Bethania De La Cruz.

“La verdad estoy súper orgullosa de saber que siempre hay unos fanáticos que nos apoyan, eso nos da fuerza para seguir luchando y dar lo mejor de nosotras”, añadió Lisvel Eve Mejía, quien fue premiada como segunda mejor central del torneo panamericano.

“Nos sentimos muy agradecidas, este triunfo es para nuestro país, estoy muy contentas con mis compañeras y por todo el apoyo de nuestra gente”, comentó Brenda Castillo.

Cuatro de las integrantes de la selección nacional de voleibol formaron parte del equipo estrella de la justa panamericana; Brayelin Martínez (mejor ataque), Bethania De La Cruz (segunda mejor ataque), Jineiry Martínez (mejor central) y Lisvel Eve (segundo mejor central).

Las campeonas panamericanas retornaron por el Aeropuerto de Punta Cana junto a la delegación de karate, que también aportaron siete medallas a la República Dominicana

María Dimítrova superó las barreras psicológicas para salir y conseguir la presea dorada junto a sus compañeras en la modalidad kata, donde en individual consiguió plata.

“Yo creo que esta medalla de oro es la más difícil que he conseguido en mi vida porque emocional y psicológicamente yo estaba por el piso, realmente no entendía por qué había perdido y solamente tenía cinco minutos para reponerme y pelear la medalla de oro con mi equipo y no podía darme el lujo de bajar la guardia, pero cuando uno tiene un país detrás uno deja el corazón en las competencias porque sabemos el significado que es traer una medalla de oro”, dijo Dimítrova, quien también desmintió los rumores de retiro luego de estos Juegos Panamericanos.

La delegación dominicana terminó en el décimo lugar, con un total de 40 medallas (10 de oro, 13 de plata y 17 de bronce).

