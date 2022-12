Directivos anticipan que Jacob deGrom regrese con los Mets

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los Yankees, Rangers, Cachorros y Rays son los equipos que parecen haber incluido a Jacob deGrom a su lista de deseos en este receso de temporada. Sin embargo, la mayoría de los directivos y reporteros de MLB piensan que el monticular regresará a los Mets. La encuesta fue realizada por Jesse Rogers, de ESPN.

Rogers habló con 12 de esos personales, bajo la condición de anonimato, sobre varios de los temas que protagonizarán las venideras Reuniones Invernales. Cuando se les preguntó si creían que deGrom abandonaría a los Mets, ocho de los 12 dijeron que no.

deGrom ha sido el enfoque de los Mets en esta agencia libre, de acuerdo a Ken Rosenthal, de The Athletic (se requiere suscripción). Pero si el as decide no regresar a Queens, se espera que los Mets volteen su atención hacia Carlos Rodón o Justin Verlander.

“Creo que deGrom se irá de los Mets, pero el club se moverá rápidamente para intentar reemplazarlo”, le dijo uno de los votantes a Rogers.

Similarmente, Jon Paul Morosi, de MLB.com, dijo la semana pasada que anticipa que los Mets pacten con alguno de los tres mejores lanzadores del mercado libre.

Relacionado