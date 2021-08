Directiva CDP niega haya segregado al periodista Rafael Polanco de lista de miembros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Comité Ejecutivo del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) negó este viernes que haya segregado de la lista de miembros al periodista Rafael Polanco, y afirmó que este nunca ha solicitado su ingreso bajo la vigente Ley 10-91 de colegiación periodística, por lo que no puede aparecer como miembro de la institución.

Mercedes Castillo, presidenta del CDP, aseguró en un comunicado que en ningún momento se le ha negado el ingreso a Polanco a esa entidad, a la que puede solicitar su inscripción cuando lo desee, ya que pertenecer o no al Colegio es un acto voluntario del periodista, no obligatorio como lo era en la ley 148.

“Ni la Comisión Organizadora del Colegio de la ley 10-91 lo podía reinscribir ni trasladar su membrecía al momento de aprobarse la nueva ley de colegiación periodística ni ningún comité ejecutivo está facultado por sí mismo a inscribir o reinscribir a ningún periodista, si no lo solicita y cumple con los requisitos establecidos, porque estaría violando la propia ley”, apuntó.

Dijo que Polanco fue de los periodistas que se opuso a la nueva ley de colegiación periodística y junto con otros formaron la Asociación de Periodistas Profesionales (APP), organización paralela y cuestionadora del Colegio, de la cual fue presidente y por muchos años y no se interesó en pertenecer al CDP, como lo hicieron varios dirigentes y miembros de la APP, quienes solicitaron voluntariamente su reingreso, y hoy son miembros de pleno derecho.

Calificó de improcedente la acusación a la actual directiva del CDP, de segregar de la lista de miembros a Polanco, en virtud de que el mismo periodista informó a los actuales dirigentes que había revisado el padrón de miembros 2017-2019 y que no había encontrado su nombre registrado en el mismo, por lo que no eran responsables de que no estuviera en dicho padrón.

Agregó que, sin embargo, dos días después, los movimientos que lo apoyan emitieron una nota de prensa, con su anuencia, acusando a la actual gestión de sacarlo del padrón, para impedir su participación como candidato presidencial en las elecciones generales del CDP a celebrarse el viernes 27 de agosto del presente año.

Señaló que durante los dos años de gestión, nunca han afectado el interés de ningún periodista y que muy contrario, su preocupación y accionar ha sido defender a los periodistas, la libertad de expresión y difusión del pensamiento, el ejercicio profesional, la democracia, la profesión de periodista, lograr importantes conquistas para beneficios el sector, incluyendo recuperar la imagen del Colegio.

Recordó que la directiva del CDP está compuesta por los periodistas y gremialistas: Mercedes Castillo, José Madera, Cándida Ortega, Aurelio Henríquez, Julián Sosa, Yanny Pérez Filpo y Mayra Ogando.

Indicó que la ley 148 fue sustituida y derogada (no modificada) por la 10-91, por lo que no existe jurídicamente ningún vínculo con la anterior ley, al tiempo de informar que en el CDP no existen evidencias de que Polanco haya solicitado su inscripción, por lo que tiene más de 30 años desvinculado orgánicamente del Colegio.

Sostuvo que los periodistas que aspiran a dirigir el CDP deben tener vínculos orgánicos, pagar tasas y contribuciones para el sostenimiento de la institución, asistir a reuniones, asambleas, y participar en las actividades propias del Colegio, tal y como lo estable el artículo 15 de la vigente ley de colegiación periodística, cosas que él no ha cumplido.

Reiteró que nunca le han impedido a Polanco que sea miembro del CDP, sólo que debe solicitarlo.-

