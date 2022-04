Dirección PRM provincia Santo Domingo favorece Paliza y Carolina continúen dirigiendo el partido

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la provincia de Santo Domingo, favoreció este jueves que José Ignacio Paliza y Carolina Mejía continúen en la presidencia y secretaría general respectivamente, de la organización política.

“Consideramos que nuestros compañeros José Ignacio Paliza y Carolina Mejía han realizado una labor encomiable en la presidencia de nuestro partido, por lo que constituye una garantía de triunfo y unidad en nuestra organización”, resaltaron el presidente del PRM en la provincia Santo Domingo, doctor Rafael Abraham Burgos Gómez y el secretario general Ramón Medina.

Aseguran que la dirección perremeístas en esta demarcación, considera que ambos dirigentes “constituyen una garantía para la unidad de nuestro partido, que de por si es un compromiso de todos”.

Burgos y Medina entienden que la obra de gobierno del presidente Luis Abinader ha tenido un gran soporte de su partido, porque su actual estructura nacional de dirección encabezada por Paliza se ha empeñado a fondo con esos fines.

“El presidente y la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno continúan sus encuentros con las direcciones nacionales, municipales y distritales de la organización promoviendo la unidad del partido y haciendo de esta responsabilidad un compromiso de todos”, agregan los dirigentes del PRM en la provincia de Santo Domingo.

Asimismo, resaltaron el entusiasmo e interés mostrado por los dirigentes nacionales para que el próximo proceso convencional para la renovación de las estructuras del partido impulse el fortalecimiento y unidad de la organización en el poder.

Destacan además, que la militancia perremeísta “avanza llena de orgullo, por la formidable gestión de gobierno que entre todos estamos construyendo y por eso estamos escuchando a nuestros dirigentes para junto a ellos trabajar y fortalecer la unidad de nuestra organización”.

Dijeron que mientras el PRM se consolida como la principal fuerza política de la República Dominicana, otras organizaciones (de la oposición) lucen debilitadas y otras no logran un posicionamiento o identidad propia.

“Les aseguramos y garantizamos que en este proceso de renovación de nuestra dirección nacional, no se busca favorecer a nadie en particular ni establecer ninguna disposición que no sea la de fortalecer nuestro partido y consolidar su unidad para encarrilarlo hacia una posición de relevancia en nuestro pueblo”, dijeron.

Destacan que la gestión de Paliza al frente del PRM ha garantizado la unidad del partido y superar las diferencias que les afectaron en los procesos del 2008, 2012 y el 2016.

“Esa unidad ha sido fortalecida con la integración de los más de 40 mil dirigentes que tiene nuestra organización a nivel nacional, bajo la orientación de nuestro presidente y nuestra secretaria general”, expresaron.