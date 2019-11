Dirección General de Pasaporte anuncia tiene disponible 10 mil libretas

View this post on Instagram

¿Solicitaste o renovaste tu pasaporte en las últimas semanas? Te informamos que tenemos cerca de 10 mil pasaportes disponibles para entrega. Contáctanos a través de las redes sociales para infórmate si tu documento de viaje está listo, para que pases a retirarlo. Recuerda que en la DGP estamos para servirte.