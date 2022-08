Dirección General de Desarrollo de la Comunidad entrega certificados a 258 nuevos técnicos en SFM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DAIRO, SAN FRANCISCO DE MACORÍS.-Con el objetivo de seguir fomentando el desarrollo de las comunidades mediante la educación, la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), a través del Departamento de Educación, entregó los certificados de graduación en distintas áreas a 258 nuevos técnicos de ambos sexos, en el Municipio San Francisco de Macorís, Provincia Duarte.

La ceremonia de investidura se celebró en el salón de eventos Ingeniero Amílcar Romero, donde los nuevos técnicos procedentes de Las Taranas, Castillo, Pimente, La Mesa, La Peña, Loma de La Joya, Espínola y Vista al Valle, aprobaron los cursos de Relaciones Humanas Humanas, Emprendedurismo, Presupuesto Familiar, Identificación Con La Empresa, Técnico en Decoración y Preparación de Eventos, Decoración Navideña, Pintura en Tela y Servicio al Cliente.

El acto de graduación, fue encabezado por el director general de Desarrollo de la Comunidad, Eléxido Paula Liranzo, acompañado del Senador Franklin Romero, la Gobernadora Civil Provincial Duarte, Ana Xiomara Cortes, el alcalde Siquio NG de la Rosa, el encargado de Educación de la DGDC, Amauris Fabián, Olmedo Caba del INDRHI, Nicole Caba de Supérate, Marian Brito, del SENASA y Adelson Mieses del IAD.

En su intervención, Eléxido Paula gradeció a cada uno de los funcionarios del gobierno e invitados presentes, a quienes calificó como soporte fundamental para que ese acto de investidura se realizara en grande, y los consideró como vinculantes directos a la acción educativa pedagógica de esa provincia.

“Qué alegría siento hoy de estar aquí, me siento representado por cada uno de ustedes. Son cuatro las razones fundamentales que hacen que mi corazón se llene de alegría, número uno, Dios quien nos ha dado las fuerzas y la actitud, segundo nuestro presidente Luis Abinader, que con su voluntad decidió poner en mis hombros la responsabilidad de dirigir la DGDC para hacer grandes obras, otra razón de ser es la esencia de ustedes queridos graduandos, no saben lo orgulloso que me hacen sentir, y la cuarta razón es que me siento feliz y agradecido con la vida de pertenecer al campito de Azlor aquí en San Francisco de Macorís, les deseo éxitos en esta nueva etapa de sus vidas”, sostuvo el funcionario.

La bienvenida estuvo a cargo del encargado regional de la DGDC, Gérman Taveras, mientras que las palabras de motivación fueron pronunciadas por el encargado del Departamento de Educación de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, Amauris Fabián, quien destacó la importancia de ese tipo de jornada para el desarrollo de las comunidades y el emprendedurismo en el país.

La graduanda Yibely Hernández, habló en nombre de sus compañeros agradeciéndole al director general de la DGDC, Eléxido Paula, y a cada una de las personas que hicieron posible que los cursos finalizarán de forma exitosa.

Los cursos fueron impartidos de forma gratuita, dirigidos a niños, jóvenes y adultos de las mencionadas localidades y comunidades aledañas de la Provincia Duarte, divididos en diferentes módulos.

También estuvieron presentes María Bruno, directora Regional distrito 07, Luis Rodríguez del INFOTEP, REV. Issac García, rector Universidad Católica Nordestana, Rafael Rodríguez, director Regional del Servicio Nacional de Salud, general Juan Ferreira, Director Comando Regional de la Policía Nacional, y Silvestre Miranda, Encargado Provincial Comedores Económicos, la maestra de manualidades Luisa Tavares, el encargado de Transportación de la DGDC, Cristian Tejada, Damaris de la Cruz, entre otros más.

Al final del acto, Eléxido Paula Liranzo, y las personalidades presentes entregaron los certificados de graduación a los 258 estudiantes que aprobaron los cursos, para luego disfrutar de la parte artística a cargo del baladista Tony Brito.

