Dirección General de Cine autoriza continúe filmación de películas pese al COVID-19

La Dirección General de Cine @dgcinerd dio autorización este mes del inicio de la filmación de las películas “La otra Lucha”, “La vida de los Reyes”, “Cuentos de Chocolate” y “Aunque se vea el Mar” producciones dominicanas, además de las películas extranjeras “Geechee”, “La Isla de las tentaciones” y “Exatlon”, tras haberse paralizado las filmaciones debido al COVID-19.⁣ ⁣ Según la DGCINE, para el rodaje de las películas, series y reality, los directores y productores deberán seguir un estricto protocolo con el propósito de evitar el contagio y propagación del virus. En el caso de las producciones extranjeras todas están siendo filmadas en complejos cerrados.⁣ ⁣