Diputados y ministro de Vivienda socializan sobre proyecto de alquileres de bienes e inmuebles

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comisión especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de ley de Alquileres de Bienes, Inmuebles y Desahucio, se reunió este martes con el titular del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Carlos Bonilla, con quien dialogó sobre dicha iniciativa.

En ese sentido, el presidente de la comisión, diputado Eugenio Cedeño, expresó que “estamos conscientes de la necesidad de crear un marco jurídico que garantice los derechos de los inquilinos y de los propietarios, buscando el equilibrio entre el derecho a la vivienda, pero también a la propiedad. Al tiempo que destacó que lo que se busca es que el mercado inmobiliario en la República Dominicana florezca. “Nuestra misión es aportar al desarrollo, es nuestra responsabilidad, por eso queremos buscar ese punto de equilibrio para brindar una ley que garantice los derechos de todos”, dijo.

El ministro de la Vivienda agradeció a la comisión y manifestó que “nuestra propuesta principal se centra en un proceso administrativo para solucionar únicamente los casos claros de incumpliendo del pago de alquiler, donde buscamos una vía rápida y expedita a fin de que el propietario pueda disponer de su inmueble”. “Nuestro deseo es que el mercado de alquileres se desarrolle y proteger a los inquilinos, pero que también los propietarios al momento de invertir en una vivienda, con fines de alquiler, tengan las reglas bien claras, para cuando un inquilino incumpla con el pago poder resolver de una manera clara”, dijo.

El documento que entregó el Ministerio establece que podría crearse una jurisdicción especializada para manejar casos de conflictos, como unos jueces de paz, especializados en alquileres. Otra opción que plantearon fue que la Ley permita el arbitraje para ese tipo de caso, a fin de que un árbitro pueda tomar una decisión más rápida.

En ese aspecto la mayoría de los diputados coincidieron en estar dispuestos a hacer las enmiendas que requiera el proyecto, aclarando que ambas partes, tanto el propietario como el inquilino, sean beneficiados. Como es el caso del diputado Juan Medina, dijo estar de acuerdo con la creación del fondo ya que no hay seguridad para la inversión inmobiliaria. “El déficit habitacional que tenemos, no es por falta de dinero, es por falta de seguridad, muchas personas quisieran invertir, pero no hay seguridad. Nosotros necesitamos crear una ley que hace falta, que es necesaria y que sería muy buena”, sostuvo.

Mientras que Máximo Castro sostuvo, que es una ley delicada y que debe dársele el trato y el tiempo que amerita. “Yo creo que este es el mejor momento para crear una buena ley y debemos ser consciente en que el dinero de vivienda no debe estar en dos lugares, debe estar en uno solo y es en el lugar que le corresponde y el Ministerio de la vivienda es que le corresponde esto”, recalcó.

Asimismo el diputado Luis Enrique expresó, que este es un proyecto de mucha repercusión en la vida diaria de los dominicanos. “Este ministerio tiene la responsabilidad, no solo de construir viviendas, sino también de crear y promover políticas que resuelvan el problema de viviendas en el país, por lo que creo muy oportuna la visita de ustedes, con la que creo tendremos un nuevo escenario, ya que hay capítulos que tendremos que anexar a fin de enriquecer el proyecto”, sostuvo.

En tanto el diputado Tobías Crespo, hizo énfasis en que se deben proteger los derechos de ambas partes. “Aquí debemos hablar de proteger el derecho de ambas partes, tanto del arrendatario como del inquilino, ya que ambos son necesitados. Sostengo además, que el Ministerio no puede ser juez y parte, aunque sí creo que el Banco Agrícola no debe tener esos fondos”, adujo.

Finalmente, Cedeño explicó que los legisladores están consciente de la necesidad de crear un marco jurídico que garantice el derecho de los inquilinos y de los propietarios, buscando el equilibro en esos dos ejes fundamentales, “el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad y crear las condiciones para que el mercado inmobiliario en la República Dominicana florezca, ya que esto vendrá en beneficio de quienes no tienen una vivienda, ya que ese es nuestro trabajo, crear leyes en beneficios de todos.”, finalizó.

Carlos Bonilla, cerró su participación diciendo que “para tener éxito, hay que hacer cosas diferentes, pues haciendo lo mismo que siempre se hace, no se solucionara el problema”. Señaló que hay que centrarse en crear políticas claras para que todos los puntos estén definidos a la hora de alquilar un inmueble.

En el encuentro, realizado en el salón Hugo Tolentino Dipp, estuvo presente la totalidad de los miembros de la comisión más un grupo de diputados invitados.

Mientras que por el MIVHED estuvieron presentes además, Ney García Rodríguez, viceministro; Nassim Alemany, director jurídico; Claudio Sthephen, Margarita De Los Santos, directora de compra y contrataciones; Evelio Paredes, director del Gabinete Ministerial y José Carlos Isabel, coordinador del despecho, así como Patricia Florentino, directora de Comunicaciones.

