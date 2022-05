Diputados relegan por tiempo “indefinido” intención de interpelar a Then

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados decidió este lunes enviar “por tiempo indefinido” a la Oficina Técnica de Revisión Legislativa el proyecto de resolución que busca interpelar al director de la Policía, Eduardo Alberto Then.

El diputado Carlos Sánchez, presidente de la Comisión, explicó que los peledeístas que pertenecen al equipo votaron en contra de enviar la resolución a una revisión técnica, pero agregó que la mayoría, compuesta por los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), votó a favor para que se revise el proyecto.

En consecuencia, los diputados perremeístas que votaron a favor de que se revise el proyecto de manera indefinida fueron Ignacio Aracena, Nelson Marmolejos, Luis Alcides Báez, Otoniel Tejeda, Jefry José Grullón, Sadoky Duarte, Anibal Díaz y Ramón Bueno, mientras que Carlos Sánchez y Yenrry Acosta, ambos del PLD, se opusieron.

La Oficina Técnica de Revisión Legislativa es un equipo de auditores con el que cuenta la Cámara de Diputados para revisar las iniciativas que allí se estudian y tiene como objetivo analizar los proyectos de ley y resoluciones para evitar que los mismos tengan choques legales.

Sobre el “tiempo indefinido” acordado por la Comisión, el presidente del equipo explicó que la mayoría “se impuso”, pero que a lo interno se presentó la propuesta para que el proyecto vuelva de su revisión técnica con un plazo definido, un aspecto que también se rechazó por mayoría de votos.

Sin embargo, el diputado Sánchez explicó que como presidente de la comisión está facultado para exigir a la oficina de revisión que agilice sus trabajos para que el proyecto esté sobre la mesa de los legisladores el próximo lunes.

En ese sentido, insistió en que no permitirá que el proyecto de interpelación a Then “duerma el sueño eterno” en las oficinas del Congreso y reiteró que se está agotando todo el proceso reglamentario para que no se vislumbre la percepción de que los diputados peledeístas tienen “temas parcializados o personales” con la interpelación.

La decepción de Juan Dionicio

Uno de los proponentes del proyecto, el diputado Juan Dionicio Restituyo, se mostró decepcionado con la decisión de la mayoría, ya que, como dijo, la Oficina de Revisión Técnica cuenta con alrededor de 7,000 proyectos que debe estudiar para rendir sus respectivos informes, por lo que vaticinó que la pieza morirá.

El diputado del partido Frente Amplio expresó que, aunque el envío del proyecto está establecido en los reglamentos del Congreso Nacional, también pudo obviarse este proceso por tratarse de una resolución corta que tiene un solo objetivo: la interpelación.

De su lado, el diputado Ignacio Aracena, uno de los perremeístas que votó a favor para que se envíe a revisión el proyecto, expuso que este procedimiento “es normal” y es lo que se hace con todas las iniciativas que estudian los legisladores, por lo que descartó que se busque obstaculizar la interpelación a Then.

Aracena precisó que los proyectos se envían a revisión para verificar que los mismos no tengan choques con la Constitución dominicana y que no vayan en contra de otras legislaciones nacionales.

Al ser cuestionado sobre el “tiempo indefinido” al que fue sometido el proyecto, el congresista dijo que desde el Poder Legislativo “no se puede coartar” a la Oficina Técnica estableciéndole un límite de tiempo, porque, como explicó, la Cámara de Diputados tiene alrededor de 42 comisiones que diariamente envían proyectos para ser revisados.

Ahora es tarea de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa rendir su informe sobre el proyecto de resolución que busca interpelar a Then y, posteriormente, los diputados decidirán si acogen o no las conclusiones para votar por la pieza.-

